Vliegvelden rondom Moskou meerdere uren dicht

Drie van de vier luchthavens rondom de Russische hoofdstad Moskou legden zondagochtend de operaties stil gedurende enkele uren. Vliegtuigen werden omgeleid naar andere steden.

De oorzaak van het stilleggen was een drone-aanval vanuit Oekraïne. Oekraïne kwam met de grootste aanval op de Russische hoofdstad sinds het uitbreken van de oorlog 2.5 jaar geleden. De Moskouse burgemeester Sergei Sobjanin meldt dat de luchtafweer zeker 32 drones uit de lucht haalde. Die kwamen uit zuid- en zuidoostelijke richting aanvliegen over de regio’s Kolomna en Ramenskoj. Ook vlogen de oorlogsmachines over het plaatsje Domedodovo waar één van Moskou’s grootste luchthavens ligt.

Sobjanin meldde geen grote schade maar voor de luchthavens was de dreiging té groot. De vliegvelden van Sjeremetjevo, Domedodovo en Zjukovo sloten gedurende enkele uren hun landingsbanen. Vliegtuigen werden naar andere vliegvelden omgeleid. Rond het middaguur werd het luchtruim boven de stad weer vrijgegeven en kon het luchtverkeer zich weer als gewoonlijk hervatten. Bij de Oekraïnse droneaanvallen raakte één vrouw gewond; zij kwam met brandwonden in het ziekenhuis terecht. Ook vlogen twee huizen in brand, aldus de Moskouse burgemeester. Verder raakten de Oekraïense drones vooral niet-civiele doelwitten. Zo meldden de regio’s Kaloega en Brjansk ook verscheidene branden maar daarbij zou het niet gaan om woningen.

Grootschalige Russische aanval

Tegelijkertijd vuurde Rusland ook drones op Oekraïne af, meldt de NOS. Volgens het Oekraïense leger zetten de Russen tijdens de aanval een recordaantal van 145 drones in waarvan de Oekraïense luchtafweer er 62 neerhaalde. De lokale autoriteiten meldden twee gewonden in de zuidelijke havenstad Odesa en enkele branden in verschillende steden. In september kwam het Oekraïense leger ook al met een grote aanval op Moskou. Het zorgde er destijds ook al voor dat vliegvelden rondom de Russische hoofdstad stil kwam te liggen. Rusland haalde toen 144 Oekraïense drones uit de lucht, waarvan bijna de helft boven de regio Brjansk.