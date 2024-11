Colombiaanse airline blijkt lesje niet geleerd te hebben

Een Boeing 727-200F van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Aerosucre kwam tijdens het opstijgen maar niet van de grond en raakte een ILS-localiser. Er raakte niemand gewond.

De Boeing 727-200F, registratie HK-5216, denderde op zondag 10 november om 16:40 over startbaan 14L. De machine zou een vlucht uitvoeren van Bogotá, Colombia naar Valencia, Venezuela. Het einde van de startbaan kwam al in zicht maar het toestel was vooralsnog niet van de grond. Op het allerlaatste moment wisten de piloten de 727-200F alsnog in de lucht te krijgen. Echter, doordat de machine pas zó laat van de grond kwam, raakte ze een ILS-localiser driehonderd meter achter de startbaan, aldus avherald.com. Het leidde tot zowel flinke schade aan de rechtervleugel en het -wiel als een kapotte antenne. De machine vloog door en dumpte brandstof. Precies een uur later stond de Colombiaanse 727 weer aan de grond in Bogotá. De Colombiaanse Vliegtuig Incidenten Onderzoekers (CAAI) startte een onderzoek. https://twitter.com/aviationbrk/status/1855881915741466740

Missende vergunning

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen luidt het spreekwoord. Toch lijkt het er in Colombia wel op. Het incident van afgelopen zondag doet sterk denken aan een ongeluk dat bijna acht jaar geleden plaatsvond op de luchthaven van het Colombiaanse Puerto Carreño. Een 727-200F kwam destijds moeilijk van de grond en vloog rakelings langs een stel spotters heen. Door het gebrek aan hoogte en een teveel aan gewicht stortte de machine kort daarna neer. Vijf van de zes bemanningsleden kwamen bij het ongeluk om het leven.