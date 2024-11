Defensie verdeelt honderden extra miljoenen

Op Prinsjesdag kreeg het ministerie van Defensie een ruime €700 miljoen extra beschikbaar. Het geld gaat onder meer naar lucht- en raketverdediging, grenscontroles en extra voorraden.

Dat schrijven minister Brekelmans (VVD) en staatssecretaris Tuinman (BBB) aan de Tweede Kamer. Het extra geld kwam op Prinsjesdag beschikbaar als gevolg van de groeiende Nederlandse economie. Aangezien het kabinet zich aan de twee procent NAVO-norm wil houden, groeit het defensiebudget mee. Met de investeringen beantwoordt Defensie ook de vraag van de NAVO om meer te investeren en te leveren vanwege ‘toenemende dreigingen’.

Het geld wordt onder andere in lucht- en raketverdediging gestoken. Zo schaft Defensie aanvullende Patriot- en Nasams-lanceerinstallaties met munitie en radarsystemen aan. Ook het Caribisch gebied krijgt een modernisering van de verdedigende mogelijkheden. De eilanden krijgen onder meer draagbare luchtverdediging- en drone-detectiesystemen. Minister Brekelmans: ‘Een robuuste en gelaagde luchtverdediging is essentieel voor onze veiligheid. We zien dagelijks in Oekraïne en het Midden-Oosten dat het letterlijk levens redt. Ook is meer nodig om de infrastructuur van onszelf en onze bondgenoten te beschermen tegen moderne drones en raketten. Defensie investeert daarom hierin structureel €105 miljoen extra.’

Het grootste bedrag gaat naar een structurele investering in voorraden, mensen en materieel. Volgens Defensie is de €343 miljoen nodig om het gevecht vol te houden. ‘De oorlog in Oekraïne laat zien hoe snel bijvoorbeeld munitie wordt verbruikt. Deze voorraden zijn doorslaggevend voor de operationele gereedheid en effectiviteit van strijdkrachten’, aldus staatssecretaris Tuinman. ‘Het is essentieel om in te kunnen spelen op onvoorspelbare situaties, waarbij snelle herbevoorrading cruciaal is.’

Ook aan de PVV-wens om grenscontroles in te voeren wordt gehoor gegeven. Defensie trekt €151 miljoen uit voor het versterken van het grensproces en ‘het vergroten van de nationale veiligheid’, waaronder de capaciteiten van de Koninklijke Marechaussee. Het ministerie laat weten hierin samen te werken met het ministerie van Asiel en Migratie.