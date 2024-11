Bedjes A350’s KLM te klein

De bedden in de toekomstige Airbus A350’s van KLM zijn te kort voor langere piloten. De maatschappij gaat ze laten aanpassen door de vliegtuigbouwer.

De bedden in de toekomstige nieuwe A350’s voor KLM zijn te kort. Onder druk door de krimpdiscussie van Schiphol, heeft KLM deze zomer vliegtuigen besteld met bedden die te kort zijn voor langere piloten. Dat meldt De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij moest afgelopen zomer snel beslissen over de configuratie van haar nieuwe Airbus A350’s om de geplande levering in 2026 te halen. De komst van de moderne langeafstandsvliegtuigen is essentieel voor het streven naar minder uitstoot en geluidsoverlast door KLM.

De slaapplaatsen in de zogeheten ‘crew rest’ zouden dus te klein zijn voor langere piloten. Dit probleem werd aangekaart door pilotenbond VNV die de kleine bedden zag als een risico voor adequate rust voor piloten en daarmee de veiligheid. Volgens de vakbond zit er inmiddels echter schot in de zaak en hebben KLM en Airbus inmiddels afgesproken een van de twee bedden te verlengen van 1,98 naar 2,09 meter. Vanaf de levering van het vierde toestel voor KLM is deze modificatie af-fabriek doorgevoerd. De toestellen die dan al zijn overgedragen worden ook aangepast.

