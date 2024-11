Nieuwe naam voor kleine COMAC

De Chinese vliegtuigbouwer COMAC heeft zijn regionale jet, de ARJ21, hernoemd naar de C909. Hiermee wordt de naamgeving van de verschillende COMAC-toestellen gestroomlijnd.

De ARJ21, het regionale toestel van COMAC, gaat C909 heten. De nieuwe naam werd dinsdag onthuld op China’s grootste luchtvaartshow in Zhuhai. ‘Na zorgvuldige overweging, een langdurige ontwikkeling en het inwinnen van de mening van vele betrokken partijen, hebben we ervoor gekozen om de naam C909 als nieuwe commerciële naam te gebruiken’, vertelde COMAC’s marketingdirecteur Zhang Xiaoguang aan de pers.

COMAC heeft de rebranding gelanceerd met de Engelse slogan ‘Old friend, New look’ en een Chinese slogan die vrij vertaald kan worden als ‘een oude vriend voor het eerst ontmoeten’. De ARJ21 was China’s eerste straalaangedreven passagiersvliegtuig dat commercieel geproduceerd werd en ging in 2016 in dienst. Volgens gegevens van ch-aviation zijn er ongeveer 124 ARJ21’s in gebruik, met name bij Chinese luchtvaartmaatschappijen. COMAC’s enige buitenlandse klant tot nu toe is de Indonesische luchtvaartmaatschappij TransNusa. Een bord op de luchtvaartshow meldde dat COMAC inmiddels 150 stuks van het vliegtuigmodel heeft geleverd aan elf klanten.

Modernisering

Naast de nieuwe naam was er ook ander nieuws rond het vliegtuig. De C909 heeft verbeteringen ondergaan op het gebied van geluidsdemping, gewichtsbesparing en aerodynamica. Deze veranderingen zouden ervoor moeten zorgen dat de C909 een stuk efficiënter zou moeten kunnen vliegen dan de eerder op de markt gebrachte ARJ21.