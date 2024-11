Amerikaanse vliegtuigen beschoten op luchthaven

In Port-au-Prince zijn twee Airbus A320’s uit de VS getroffen door kogels. Naast een toestel van Spirit Airlines werden ook schoten afgevuurd op een vliegtuig van JetBlue. De luchthaven in Haïti heeft daarop de activiteiten stilgelegd.

De luchthaven van Port-au-Prince in Haïti is stilgelegd nadat twee Amerikaanse vliegtuigen zijn beschoten. De luchthavenautoriteit van de internationale luchthaven Toussaint Louverture in de hoofdstad besloot het commerciële luchtverkeer op te schorten. Vliegtuigen van JetBlue, Air Caraïbes en Amerijet Cargo keerden om tijdens hun vlucht naar Haïti. Een JetBlue-vlucht naar New York vertrok echter nog wel.

Kogelgaten

Een Airbus A320neo van Spirit Airlines brak na en vlucht van anderhalf uur vanuit Fort Lauderdale in Florida op een hoogte van slechts 150 meter de landing af. De reden: geweervuur. Een stewardess aan boord van het toestel liep lichte verwondingen op, bevestigde een woordvoerder van Spirit Airlines aan de Amerikaanse krant Miami Herald. De vlucht werd na de afgebroken landing omgeleid naar de luchthaven Cibao bij Santiago in de Dominicaanse Republiek, waar het toestel veilig landde. ‘Na de landing van de vlucht werden er tijdens een inspectie schade aan het vliegtuig vastgesteld die door kogels veroorzaakt lijkt te zijn’, meldde Spirit Airlines. De passagiers zijn uiteindelijk me een ander toestel naar Fort Lauderdale teruggebracht.

Later werd bekend dat diezelfde dag ook het eerdergenoemde vliegtuig van JetBlue door kogels werd geraakt. De Airbus A320, die van Port-au-Prince naar New York vloog, vertoonde bij inspectie op de grond een kogelgat, hoewel dit aan boord niet werd opgemerkt.