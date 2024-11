China onthult gloednieuwe straaljager

De Chinezen hebben tijdens de Airshow China, die deze week in Zhuhai plaatsvindt, hun nieuwste type straaljager onthuld. Naar de J-35A werd al jaren uitgekeken.

De Chinese luchtmacht viert deze week zijn 75-jarig bestaan, en de onthulling van de J-35A is daar een belangrijk onderdeel van. De ontwikkeling van het gloednieuwe gevechtsvliegtuig duurde meer dan tien jaar, en naar de komst ervan is dan ook met spanning uitgekeken. Volgens de Chinezen moet het toestel de concurrentie aangaan met Amerikaanse straaljagers. Tegelijkertijd is er nog altijd erg weinig bekend over de capaciteiten van het toestel. Analisten schrijven zelfs dat het nog altijd een ‘black box’ is.

Wel is duidelijk dat het om een tweemotorige straaljager met stealth-technologie gaat. Dat betekent dat het toestel in theorie niet of erg moeilijk door radarsystemen te herkennen zou moeten zijn, en daarmee grotendeels ongezien zou kunnen opereren. Of de J-35A daar daadwerkelijk toe in staat is zal de tijd leren. Het nieuwe type is niet de enige in de vloot van de Chinese luchtmacht dat over deze technologie beschikt. Enkele jaren geleden nam China de J-20 in gebruik, eveneens een stealth-jager.

De J-35 wordt gebouwd door de Shenyang Aircraft Corporation, onderdeel van staatsbedrijf Aviation Industry Corporation of China. Volgens People’s Daily, een staatsoutlet, is het toestel voornamelijk in staat om ‘luchtoverwicht te veroveren en te behouden’.