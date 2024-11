Kaken stijf op elkaar rondom koop Tupolev Tu-154

Cyril Fogas, een ondernemer uit Slowakije, heeft het voormalige regeringsvliegtuig van de Slowaakse regering, een Tupolev Tu-154, gekocht.

Het toestel, registratie OM-BYR, verlaat na veertien jaar de luchthaven van de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Enkele jaren geleden toonde Fogas reeds interesse in de Tu-154, maar een koop zat er toen nog niet in. Hij vertelt dat hij geduld moest hebben totdat eind vorig jaar een contract met de regering van Slowakije getekend kon worden. Over die deal geeft de ondernemer geen details. ‘Begrijp alstublieft dat er sprake is van een vertrouwelijkheidsclausule met betrekking tot de aankoopprijs en de details van de deal met de Slowaakse overheid. Daarom kan ik hier niet verder op ingaan’, zegt hij stellig in een interview met de aeroTELEGRAPH. Desondanks reageert Fogus dat de 100.000 euro in ieder geval ‘vele malen overschreden zal worden’.

Verplaatsing naar pretpark

De ondernemer wil de Tu-154 transporteren naar het pretpark Fantazia. Dat park ligt in Liptovský Mikuláš en is iets minder dan 300 kilometer verwijderd van de luchthaven van Bratislava. Het wordt een bijzonder grote uitdaging om het toestel te verplaatsen. Fogus vertelt dat het eerst moest worden ontmanteld. ‘Ik heb de Tupolev samen met mijn medewerkers, ongeveer acht tot twaalf collega’s, van wie sommigen mij al hadden geholpen met het andere vliegtuig (Fogus kocht eerder andere vliegtuigen, red.), gedemonteerd’, zegt hij. Bovendien droegen logistieke bedrijven hun steentje bij.

Complexe logistieke operatie

De Slowaakse ondernemer geeft aan dat hij in Slowakije geen bedrijf kon vinden die deze klus autonoom kon klaren. Daardoor trommelde hij een Tsjechisch bedrijf op, die hem eerder hielp met het vervoer van de romp van een Aeroflot-Airbus A320 vanuit Ostrava Airport naar Liptovský Mikuláš. De onderneming gaat dit samen met een Slowaaks bedrijf doen. ‘De planning hiervoor was erg complex omdat, we ook over de bergen heen moeten’, aldus Fogus. In het pretpark wordt de Tu-154 weer in elkaar gezet en opnieuw geverfd.