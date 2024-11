KLM-personeel voelt impact: ‘Gebeurt best vaak’

Zita Schellekens, Senior VP Strategy and Sustainability bij KLM, ziet polarisatie ontstaan doordat klimaatactivisten zich geregeld kritisch uitlaten over de luchtvaartmaatschappij.

Ze vinden dat KLM nog steeds een grote vervuiler is. Onder meer uiten ze hun ongenoegen over korte vluchten en over het Flying Blue-programma, wat reizigers in hun ogen aanspoort vaker het vliegtuig te pakken. Daardoor komt het debat volgens Schellekens op scherp te staan. ‘Ik merk twee dingen. Enerzijds is er echt sprake van polarisatie. Er ontstaan twee kampen, activisten en mensen die aan de andere kant komen te staan en daar ook in verharden, dus klimaat sceptisch worden’, zegt de duurzaamheidstopvrouw van KLM in gesprek met BNR.

‘KLM zet zich in voor duurzaamheid‘

KLM is zich bewust van de klimaatcrisis en probeert op haar manier bij te dragen aan duurzame luchtvaart. Marjan Rintel, CEO van de luchtvaartmaatschappij, zet met miljardeninvesteringen in op vlootvernieuwing. Sinds zij aantrad werd de Airbus A321neo verwelkomd en wordt de Boeing 737NG-vloot geleidelijk uitgefaseerd. Daarnaast vonden dit jaar twee vluchten plaats die deel uitmaakten van The Aviation Challenge, de weg naar een duurzamere operatie. Haar voorganger Pieter Elbers haalde (vroegtijdig) de 747 uit de KLM-vloot en trok Dreamliners naar Amsterdam.

‘Als je toch niets goed kan doen’

Desondanks is het in de ogen van de klimaatactivisten niet genoeg. Door de kritiek heeft Schellekens het idee ‘alsof je toch niets goed kan doen’. Die voortdurende kritiek werkt eveneens door op het moreel van het KLM-personeel. ‘Het gebeurt best vaak dat we nieuwtjes naar buiten brengen over dingen waar mensen echt hard aan hebben gewerkt en heel trots op zijn. Daar krijgen ze dan hele kritische reacties op en dat werkt demotiverend’, aldus Schellekens.