Opmerkelijke arrestatie taxichauffeur op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee deed afgelopen weekend op Schiphol goede zaken met de arrestatie van een taxichauffeur. De man bleek nog een bijzonder lange gevangenisstraf open te hebben staan.

De taxichauffeur viel op omdat hij in de buurt van Schiphol met hoge snelheid een undercover-auto van de marechaussee inhaalde. De marechaussees in het voertuig besloten de taxi aan de kant te zetten toen hij vervolgens een doorgetrokken streep passeerde. Toen de 20-jarige Fransman eenmaal staande was gehouden, bleek dat hij zonder rijbewijs rondreed en geen gebruik maakte van een geldige boordcomputer, vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws. Maar dat was niet het enige.

Tijdens verder onderzoek bleek namelijk dat de taxichauffeur in Frankrijk veel eerdere strafbare feiten op zijn naam heeft staan, met name in de handel van harddrugs. Bovendien wordt de man in Frankrijk gezocht omdat hij daar een celstraf van maar liefst dertig jaar heeft openstaan. Waarvoor die straf is opgelegd, is niet duidelijk, maar de Fransman is vervolgens opgepakt en vastgezet. Hij wordt waarschijnlijk op korte termijn aan Frankrijk uitgeleverd.