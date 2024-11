Passagiers en crew gewond tijdens Lufthansa 747-vlucht

Elf mensen zijn gewond geraakt aan boord van een Lufthansa-vlucht. De Boeing 747-8 kwam tijdens de vlucht van Argentinië naar Duitsland in zware turbulentie terecht.

De 747 vloog afgelopen maandag van Buenos Aires naar Frankfurt. Boven de Atlantische Oceaan kwam het toestel onverwachts in zware turbulentie terecht, waardoor vijf passagiers en zes crewleden gewond raakten. Het zou voornamelijk om lichte verwondingen gaan, en de elf werden volgens Lufthansa direct na de landing van het vliegtuig in Frankfurt opgevangen om medische hulp te krijgen.

Lufthansa meldt tegenover Reuters verder dat de turbulentie ‘kort’ plaatsvond en dat het incident gebeurde in de intertropische convergentiezone. Deze zone ligt rond de evenaar en bevat vaak instabiele lucht. Op de vluchtdata is te zien dat de 747 midden boven de oceaan van koers wijzigde om wat slecht weer te vermijden. Ook klom het toestel tweemaal met duizend voet, maar voor de elf verwonden mocht dat niet baten. De airline benadrukt dat ‘de veiligheid van de vlucht op geen moment in gevaar was’. Vlucht LH511 © FlightRadar24

Komt vaker voor

Dat turbulentie een vervelend fenomeen blijft voor luchtvaartmaatschappijen, blijkt wel uit de reeks (zware) incidenten die alleen dit jaar al plaatsvonden. Zo raakten eind juni tientallen passagiers gewond tijdens een Air Europa-vlucht omdat het toestel, eveneens ter hoogte van de evenaar, te maken kreeg met zware turbulentie. In augustus moest een 737 van United uitwijken na een ‘korte periode van hevige turbulentie’, waarbij zeven passagiers gewond raakten waarvan er één in het ziekenhuis belandde. In mei overleed zelfs een Britse passagier aan boord van een vlucht van Singapore Airlines als gevolg van het natuurlijke fenomeen. Terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde, belandde het toestel plots in een luchtzak. Het toestel week uit en beelden van het interieur van het vliegtuig tonen grote scheuren in delen van de cabine, zuurstofmaskers en panelen die van het plafond hingen en handbagage die rondgestrooid lag. Een passagier zei dat de hoofden van sommige mensen tegen de lampen boven de stoelen waren geslagen en de panelen hadden doorboord.