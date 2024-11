Straaljagers bombarderen Vlieland weer

Vlieland is komende dagen het decor van een oefening door NAVO-vliegtuigen uit verschillende landen.

NAVO-gevechtsvliegtuigen oefenen sinds maandag met het afwerpen van bommen met een explosieve lading. Dit gebeurt overdag op oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland en duurt tot en met 22 november. Tijdens de vluchten hebben de vliegers contact met personeel op de Vliehors Range. Via deze weg krijgen ze toestemming om het wapen in te zetten. Tijdens het uitvoeren van alle stappen staat de veiligheid van mens en materieel, maar ook de natuur centraal.

De Vliehors Range is tijdens de oefening gesloten voor publiek. Vanuit veiligheidsoogpunt is de grens van het oefenterrein gemarkeerd met waarschuwingsborden. Tijdens de ‘bombardementen’ hangen er rode vlaggen. Het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht heeft op Texel een meetpost. Deze staat in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range. In de meetpost worden onder meer de weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting in de gaten gehouden. Deze zijn bepalend voor het uitvoeren van de geplande oefeningen.

Vliehors Range

Het oefengebied Vliehors Range (door vliegtuigbemanningen ook wel Cornfield Range genoemd) werd na de Tweede Wereldoorlog gecreëerd. Vanuit de NAVO was er grote behoefte om met de luchtmachten te oefenen en voorbereid te zijn op allerlei situaties. Vorig jaar werd het 75-jarig bestaan van het terrein gevierd. Sinds de eerste oefening op 2 mei 1948 wordt er inmiddels vrijwel dagelijks getraind op het 17 vierkante kilometer grote gebied. Dat gebeurt niet alleen met gevechtsvliegtuigen maar ook met helikopters. Defensie beheert de natuur in het gebied in samenwerking met Staatsbosbeheer.