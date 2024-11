Transavia voert eenmalig verste eigen A321neo-vlucht uit

Transavia gaat vandaag met een van haar Airbus A321neo’s mee op pad naar Muscat in Oman. Het is daarmee de verste bestemming die de maatschappij tot nu toe met haar nieuwe Airbussen heeft aangevlogen.

Het gaat om een eenmalige chartervlucht voor het ANVR-reiscongres dat in Muscat gehouden wordt. Sinds KLM Muscat, dat het samen met Koeweit aanvloog, vorig jaar uit haar netwerk haalde, zijn er geen directe vluchten meer tussen Nederland en Oman. De vlucht wordt uitgevoerd met de PH-YHA, de eerste ‘eigen’ A321neo die Transavia in april in ontvangst nam. De Airbus vertrok ‘s ochtends vroeg naar Athene, waar een tussenstop wordt gemaakt. Aan het eind van de ochtend vliegt het toestel vervolgens door naar Muscat, waar deze zo’n vier uur later zal aankomen. De Transavia A321neo vloog ‘s ochtends vroeg als HV7023 de eerste leg naar Athene, en vliegt vanuit daar door naar Muscat © FlightRadar24

Onderscheiding voor Oostdam

Voor het vertrek van de bijzondere Transavia-vlucht vond overigens nog een bijzonder moment plaats. Voormalig ANVR-directeur Frank Oostdam, die zich zeventien jaar lang voor de brancheorganisatie heeft ingezet en eerder dit jaar afscheid nam, ontving een koninklijke onderscheiding voor zijn werk. Arjan Kers, voorzitter van de ANVR en tevens topman van TUI: ‘Frank heeft zich de afgelopen 17 jaar met ziel en zaligheid ingezet voor de ANVR, en is het gezicht geweest in goede en slechte tijden van een branche die door weer en wind is gegaan, en vele crisis situaties heeft doorstaan.’