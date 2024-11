Airbus A321XLR voor het eerst de oceaan over

Iberia vliegt vandaag voor het eerst een Airbus A321XLR op een lijnvlucht de Atlantische Oceaan over.

Nog maar twee weken geleden nam het Spaanse Iberia als launch customer de allereerste Airbus A321XLR in ontvangst. De machine, registratie EC-OIL, stond ongeveer een week aan de grond in Madrid, waarna het afgelopen week haar debuut maakte met een commerciële vlucht naar Parijs Charles de Gaulle. Na een vlucht van iets meer dan anderhalf uur landde de A321XLR op het Franse vliegveld. Ongeveer twee uur na de landing maakte het vliegtuig zich weer op de voor terugvlucht naar Madrid.

Nog geen week later zet Iberia het toestel al in op de eerste trans-Atlantische vluchten. Vlucht IB347 vertrok donderdagmiddag rond één uur ‘s middags van Madrid naar Boston, waar de Airbus naar schatting zo’n zeven uur later zal landen. De vlucht is te volgen via FlightRadar24. De eerste trans-Atlantische lijnvlucht met een A321XLR vertrok donderdagmiddag van Madrid naar Boston © FlightRadar24