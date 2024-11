ATR begraaft plannen nieuw vliegtuig 

De Frans-Italiaanse vliegtuigbouwer ATR wilde het nieuwe STOL-model vanaf komend jaar leveren. Echter, die plannen zijn nu van tafel en de fabrikant begraaft het project.

ATR introduceerde het model, de ATR 42-600S, vijf jaar geleden. Het is een STOL-versie van een kleiner toestel van de fabrikant. STOL staat voor Short Take-Off and Landing en de bedoeling was dat de machine op korte pistes werd ingezet. De nieuwe turboprop had slechts 800 meter nodig voor start en landing. De normale variant heeft minstens 1050 meter nodig. Zo heeft de machine onder andere een nieuw automatisch remsysteem, een grotere verticale stabilisator. In 2022 voerde ATR de eerste testvluchten uit met een 42-600 en een gedeeltelijke Stol-configuratie. Het jaar daarop begonnen de eerste constructieve testen. En in 2025 zou het eerste vliegtuig van de band rollen.

Dat is nu allemaal van de baan. Woensdag meldde ATR dat het bedrijf de ontwikkeling van het toestel stopzette. Aan de beslissing ging een ‘uitgebreide marktevaluatie’ vooraf en een blik op de aanhoudende spanningen in de toeleveringsketen. Volgens de Frans-Italiaanse vliegtuigfabrikant is het potentieel vele malen kleiner dan gedacht. Het toestel is namelijk voornamelijk ontwikkeld met de Zuid-Oost Aziatische markt in gedachten. In 2019 waren daar nog vele kleine luchthavens met korte landingsbanen waarvoor het toestel perfect was. Inmiddels zijn veel van deze vliegvelden aangepast of volledig verlaten, waardoor het potentieel van het STOL-toestel daalde.

Nu de STOL-variant van de baan is, richt ATR zich op het ‘verbeteren van bestaande productielijnen’, dat wil zeggen de ATR 42-600, ATR 72-600 en de ATR 72-600 F. Verder legt de fabrikant uit dat er ‘reeds innovaties zijn vastgesteld gericht op het verder verlagen van de bedrijfskosten’. Daar voegde het concern verder niets aan toe. De Frans-Italiaanse fabrikant verlegt de focus ook naar Noord-Amerika. Daar hoopt het verouderde regionale jets te kunnen vervangen met turboprops.