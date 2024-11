Bali tijdelijk vermeden door maatschappijen

Vorige week barstte een vulkaan uit op het eiland Flores, vijfhonderd kilometer ten oosten van het toeristische eiland Bali. Grote aswolken zorgden voor een groot aantal maatschappijen die vluchten naar het vakantie-eiland annuleerden.

Bij de uitbarsting van de vulkaan Lewotobi Laki-laki vorige week maandag, kwamen zeker tien mensen om het leven. Het as van de vulkaan kwam tot negen kilometer hoogte wat tot grote veiligheidsrisico’s leidde rondom het eiland. De Australische maatschappijen Qantas, Jetstar en Virgin Australia zetten dinsdag de operaties naar Denpasar, Bali stop. Cathay Pacific, IndiGo en andere airlines traden algauw in hun voetsporen, en annuleerden vluchten tot donderdagochtend 04:00, lokale tijd.

Algemeen directeur van het internationale vliegveld op Bali, Ahmad Syaugi Shabab, zei tegenover Reuters dat de vulkaanuitbarsting afgelopen dinsdag gevolgen had voor 22 internationale en 12 binnenlandse vluchten. Dinsdag was de eerste dag van de annuleringen. Hoe het plaatje er een dag later zou uitzien, kon Shabab niks over kwijt. Operaties zijn inmiddels weer als gewoon hervat.

Grote gevolgen

Het is niet de eerste keer dat een vulkaanuitbarsting grote gevolgen heeft voor de luchtvaart in Indonesië. De eilandengroep ligt immers op de zogenaamde Pacifische ‘Ring van Vuur’. Dat is een gebied rondom de Grote Oceaan dat veelvuldig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen meemaakt, veroorzaakt door wisselende activiteiten van tektonische platen in de regio. In 2018 keerde een KLM Boeing 777-300 om naar Singapore nadat een vulkaan op Bali uitbarstte. Ook in 2017 annuleerde de maatschappij verschillende vluchten richting het vakantie-eiland als gevolg van grote aswolken.

In Europa was de meest ingrijpende vulkaanuitbarsting ooit de Eyjafjallajökull op IJsland. In april 2010 zorgde de vulkaan voor een grote aswolk die een groot deel van de Europese en Transatlantische luchtvaart stillegde. Dat vulkaanas gigantisch veel schade aan een vliegtuig kan aanrichten bleek wel toen een KLM-747 in de vulkaanaswolken belandde van de Mount Redoubt. De motoren vielen uit, de pitotbuis raakte verstopt, elektronica en meetapparatuur raakten beschadigd en de cockpitramen werden gezandstraald. Desondanks slaagde de flight crew erin de motoren weer aan de praat te krijgen en de zwaar gehavende Jumbo veilig aan de grond te zetten.