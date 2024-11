Embraer kijkt meer naar China

Embraer gaat zich gedeeltelijk richten op China. Het bedrijf wil zich op logistiek gebied versterken om zo een rol van betekenis te kunnen blijven spelen.

Embraer maakte woensdag tijdens de grootste luchtvaartshow van China in Zhuhai bekend zich te richten op het versterken van zijn toeleveringsketen. De Braziliaanse vliegtuigbouwer denkt dat Chinese bedrijven daar in de toekomst een grotere rol in kunnen spelen.

China is de belangrijkste handelspartner van Brazilië. Beide landen maken als founding members deel uit van de BRICS-landen. De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva gaf eerder dit jaar aan dat hij een ‘langetermijnstrategisch partnerschap’ met China wil bespreken.

Een dergelijke toekomstige samenwerking kan interessant zijn voor Embraer. Tijdens de luchtvaartshow in Zhuhai wees Martyn Holmes, commercieel directeur van Embraer, erop dat de Chinese president Xi Jinping binnenkort Brazilië zal bezoeken. Deze maand vindt daar ook de G20-top plaats. ‘Het is een spannend moment om dit gesprek te voeren Chinese leveranciers over de toeleveringsketen’, aldus Holmes.

Embraer in Azië

Dat de Brazilianen naar Azie kijken voor hun toekomstplannen is niet verwonderlijk. De vraag naar vliegtuigen voor de kortere afstand is in deze regio immers enorm. Sinds de COVID-19-pandemie heeft Embraer zich gericht op uitbreiding in Azië met de efficiëntere E2-serie. De low-cost dochtermaatschappij Scoot van Singapore Airlines is de eerste exploitant van de E2-jet in de regio Azië-Pacific. Branchebronnen melden aan persbureau Reuters dat Embraer op zoek is naar een strategische partner voor een mogelijk nieuw passagiersvliegtuig om beter te kunnen concurreren met Airbus en Boeing.

Een eerdere poging om de banden met de Chinese luchtvaartindustrie te vernauwen liep op weinig uit. Na het stuklopen van een gezamenlijke joint venture in 2016 om zakenvliegtuigen te produceren in de stad Harbin kwam de samenwerking met de Chinezen op een lager pitje te staan. Desondanks ontvingen de E190-E2 en E195-E2-modellen Chinese certificeringen in 2022 en 2023, en in juni sloot Embraer een overeenkomst met een Chinees bedrijf om zijn E-jets om te bouwen tot vrachtvliegtuigen.

APEC

De Chinese leider Xi Jinping, de Amerikaanse president Joe Biden en andere regeringsleiders bevinden zich deze week in Peru voor een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Of in de marge van deze top nog gesproken zal worden over de luchtvaart is onbekend.