ITA Airways-deal op valreep tóch nog gered

Op de valreep bereikten Lufthansa en de Italiaanse overheid alsnog een akkoord over ITA Airways.. Even leek het erop dat de deal van tafel was na een financiële eis van Lufthansa maar de Italiaanse overheid zegt dat er aan de ‘economische omstandigheden’ niks is veranderd.

Begin november kwam de aankoop van 41 procent in ITA-aandelen door Lufthansa plots in gevaar, toen de partijen op het punt stonden de laatste documenten uit te wisselen. Het geschil ontstond toen Lufthansa probeerde een clausule in te roepen om de prijs aan te passen op basis van de huidige waarde van ITA Airways in het traditioneel minder winstgevende vierde kwartaal.

Op basis van deze berekening dacht Lufthansa €10 miljoen te kunnen besparen op de overeengekomen prijs. Hoewel dit bedrag relatief klein lijkt ten opzichte van de totale transactie, was het genoeg om de deal te laten vastlopen. ‘Italië zal haar luchtvaartmaatschappij niet verkwanselen’, klonk het vanuit Rome. Toch zochten beide partijen algauw weer toenadering en nodigde de Italiaanse minister van Economische Zaken Lufthansa-topman Carsten Spohr uit in Rome.

Water bij de wijn

De gesprekken blijken te werken. De Italiaanse overheid stuurde de benodigde documenten op de valreep alsnog naar de Europe Commissie. Daarbij deden de drie partijen, de Italiaanse overheid, Lufthansa en ITA Airways, voorstellen over de concurrentiepositie van de nieuwe samenwerking. Er waren enerzijds zorgen over slots op de luchthavens van zowel Rome Fiumicino als Milaan-Linate en daarmee de toegang tot het binnenlandse netwerk van Italië. Anderzijds waren de routes naar Noord-Amerika een doorn in het oog voor andere maatschappijen.

Bij de deal lijkt Lufthansa water bij de wijn te hebben gedaan. Beide partijen stopten de felle discussie gauw weg en het Italiaanse ministerie van Economische Zaken zegt niks in te leveren. ‘De geplande economische omstandigheden zijn niet veranderd ten opzichte van de eerder ondertekende overeenkomst’, aldus het Italiaanse ministerie.