KLM brengt MD-11-bestemming terug in netwerk

KLM maakte dinsdag bekend haar intercontinentale netwerk uit te breiden met drie nieuwe langeafstandsroutes.

San Diego

Vanaf 8 mei 2025 vliegt KLM drie keer per week rechtstreeks naar het Amerikaanse San Diego, gelegen aan de kust van Californië. De Top Gun-stad is daarmee de 22e directe KLM-verbinding tussen Amsterdam en Noord-Amerika. De vluchten worden op dinsdag, donderdag en zondag uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner. Dit type beschikt over dertig business class-stoelen, 21 Premium Comfort-stoelen en 224 plaatsen in economy. Vertrektijden zijn 09.50 uur voor de KL639 uit Amsterdam, en 13.55 uur lokale tijd voor de KL640 vanuit San Diego. Volgens KLM is de Amerikaanse stad ‘een grote, onbekende markt voor de joint venture van Air France, KLM, Delta en Virgin Atlantic’.

Georgetown

Verder start KLM vanaf 4 juni 2025 een nieuwe lijndienst naar Georgetown in het Zuid-Amerikaanse Guyana, het buurland van Suriname. De maatschappij zal Georgetown tweemaal per week aandoen, op woensdag en zaterdag, met een tussenstop op Sint Maarten op de heenreis. De vluchten worden uitgevoerd met de Airbus A330-200, waarin zich achttien business class-stoelen bevinden en 246 econome-plaatsen. Vertrektijden zijn 10.00 uur voor de KL789 met als eerste leg Sint Maarten, die vervolgens om 14.20 uur lokale tijd doorvliegt naar Georgetown en daar rond half vijf lokale tijd aankomt. De terugvlucht, eveneens KL789, vanuit Georgetown vertrekt om 17.55 uur lokale tijd en arriveert rond negen uur ‘s ochtends op Schiphol.

Hyderabad

Tot slot zal KLM vanaf 2 september 2025, aan het einde van het regenseizoen, drie keer per week rechtstreeks naar het Indiase Hyderabad vliegen. De centraal gelegen stad is niet geheel nieuw in het netwerk van de maatschappij: vanaf 2005 werd Hyderabad vier keer per week aangevlogen met de MD-11. In 2008 zette het bedrijf de route stop. Nu wordt de stad de vierde directe verbinding tussen Amsterdam en India in het KLM-netwerk. De vluchten worden op dinsdag, vrijdag en zondag uitgevoerd met de Boeing 777-200ER. Daarin is plaats voor 35 business-passagiers, 24 Premium Comfort-passagiers en 229 econome-reizigers. Vertrektijden zijn 11.40 uur voor de KL873 vanaf Schiphol, die iets na middernacht lokale tijd aankomt, en 02.20 uur lokale tijd voor de KL874, die vervolgens om rond half negen ‘s ochtends op Schiphol landt.