Nóg een Amerikaanse airline getroffen op Haïti

Afgelopen week kwam al naar buiten dat vliegtuigen van zowel Spirit Airlines als JetBlue zijn beschoten op Haïti. American Airlines blijkt de derde Amerikaanse maatschappij te zijn die getroffen is.

Die maatschappij bevestigde de treffer afgelopen dinsdag. Na een vlucht vanuit het Caraïbische eiland met bestemming Miami, Florida, controleerde het grondpersoneel van American de Boeing 737 MAX 8. Ook die bleek getroffen te zijn door een kogel van rivaliserende bendeleden op Haïti. Maar de crew merkte tijdens de vlucht niet op dat zij werden beschoten. De controle was een ‘voorzorgsmaatregel’ en na een nauwkeurige inspectie , identificeerde het grondpersoneel de sporen van een kogel, bevestigt CBS NEWS-correspondent Kris van Cleave op X. https://twitter.com/krisvancleave/status/1856456358670840095

American Airlines bevestigde snel daarna operaties naar het Caraïbische eiland tot tenminste februari stop te zetten. Kort daarop volgde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit met een algeheel verbod op vluchten naar Haïti. Amerikaanse maatschappijen mogen het door bendegeweld getroffen eiland gedurende tenminste dertig dagen niet bezoeken.

Een gewonde stewardess

Op de luchthaven van Port au Prince, Haïti troffen rebellerende groeperingen afgelopen week twee Airbus A320’s uit de VS. Behalve een toestel van Spirit Airlines werden ook schoten afgevuurd op een vliegtuig van JetBlue. Bij het incident met de Spirit-A320 neo raakte een stewardess gewond. Het Amerikaanse toestel brak de vlucht na anderhalf uur af. De machine was onderweg vanuit Fort Lauderdale and bevond zich op slechts enkele kilometers van de landingsbaan. De piloten maakten de vlucht na de afgebroken landing klaar voor een touchdown op de luchthaven van Cibao, Santiago in de Dominicaanse Republiek. Daar landde het toestel veilig. Later kwam naar buiten dat diezelfde dag een Airbus A320 van JetBlue tevens door kogels was geraakt. De machine, die van Port-au-Prince naar New York vloog, vertoonde bij inspectie op de grond een kogelgat, hoewel dit aan boord niet werd opgemerkt.