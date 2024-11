‘Trekt Nederlands vliegtuig aandacht van Oekraïne?’ | Podcast

Pats! Goof en Goot hebben een scoop: een vliegtuig van Nederlandse makelij (!) trekt aandacht van de Oekraïense overheid. Kan de maker wellicht elke maand één bommenwerper leveren? Meer weten.. Luister!

Verder hebben Goof en Goot het over de Bijlmerramp; en ach, de complottheorieën willen maar niet verstommen. En over de ruim-becommentarieerde vlinder-namen voor de nieuwe KLM-Airbussen: Citroenvlinder, Koninginnepage en Braamvlinder. En over het verschil in redundancy-denken tussen Airbus en Boeing. Ja, het gaat zelfs over FES! En dan hebben we het niet níet het hoedje van Tommy Cooper, maar over de Frontal Electric Sustainer. Een nieuwe aandrijfbron in de luchtvaart. Bent u hier alleen vanwege de titel? Luister dan in ieder geval vanaf minuut 35.

Plus natuurlijk de tweewekelijkse portie KLM-bashing, altijd gevolgd door de oproep aan de politiek om onze blauwe trots toch tot in lengte van jaren te blijven ondersteunen met geld en goede woorden. Meer horen? Dan toch echt even afstemmen op Goof en Goot tijdens uw volgende autorit, jogging- dan wel hondenuitlaatrondje of stofzuigsessie!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

