Airbus A320 landt op bezette baan

Op 11 oktober 2024 vond een incident plaats op de luchthaven van Palma de Mallorca, waarbij een Airbus A320-200 van Vueling, registratie EC-MGE, landde op een landingsbaan die nog niet volledig vrij was.

Het toestel voerde vlucht VY-3154 uit van Jerez naar Palma de Mallorca en naderde de landingsbaan 24L. Terwijl de A320 op het punt stond te landen, bevond een zakenvliegtuig, een Embraer Phenom 300 van NetJets, dat kort daarvoor was geland zich nog steeds op dezelfde baan.

De Spaanse onderzoeksraad voor burgerluchtvaartincidenten, CIAIAC, heeft een onderzoek geopend naar dit voorval, dat pas recentelijk publiekelijk bekend is gemaakt. In een voorlopig rapport beschrijft CIAIAC dat het zakenvliegtuig zich op dat moment nog op baan 24L bevond, terwijl het Vueling-toestel al in de laatste fase van de landing was. Hierdoor bevonden beide vliegtuigen zich tegelijkertijd op dezelfde landingsbaan, een situatie die aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee kon brengen.

De Embraer van NetJets kon uiteindelijk via de dichtstbijzijnde taxibaan, S1, de landingsbaan verlaten, waardoor het Vueling-toestel veilig de landing kon voltooien zonder verdere problemen.