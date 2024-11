Cargomedewerkers krijgen loonsverhoging

Werknemers in de luchtvrachtafhandeling krijgen de komende twee jaar een aanzienlijke salarisverhoging.

Dankzij het onderhandelingsresultaat tussen vakbond FNV en Werkgeversvereniging Luchtvracht Afhandeling (WLVA) zullen de lonen gemiddeld met ruim 10% stijgen. De cao, die per 1 januari 2025 ingaat, geldt voor alle bedrijven in de sector, waardoor de arbeidsvoorwaarden voor de hele luchtvrachtafhandelingssector gelijk worden getrokken.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en bevat een loonsverhoging van minimaal zes procent in het eerste jaar, waarbij sommige werknemers zelfs een hogere stijging kunnen verwachten. Voor het tweede jaar, in 2026, is een loonsverhoging van twee procent afgesproken, samen met een eindejaarsuitkering van tweeënhalf procent.

FNV Luchtvaart ziet de sectorbrede cao als een belangrijke mijlpaal, aangezien er jarenlang is gepleit voor uniforme arbeidsvoorwaarden. De cao geldt voor medewerkers van grote luchtvrachtbedrijven, waaronder Menzies World Cargo, Swissport, dnata en Worldwide Flight Services.

John van Dorland, bestuurder bij FNV Luchtvaart, benadrukt dat het akkoord een belangrijke stap is voor de stabiliteit in de sector: ‘We hebben hiermee een hele stevige bodem voor de cargosector neergelegd. Het biedt de werknemers in onze sector meer zekerheid en we kunnen verder bouwen aan een eerlijke en gezonde toekomst voor zowel de werknemers als de bedrijven. Bovendien is er nu geen concurrentie meer op arbeidsvoorwaarden, maar op kwaliteit van werk. Het gaat niet meer om welk luchtvrachtbedrijf het goedkoopste is, het gaat er nu om wie de beste is.’

De vakbond zal de komende weken het onderhandelingsresultaat toelichten in ledenvergaderingen. Uiteindelijk zullen de leden van FNV hun stem uitbrengen om definitief goedkeuring te geven aan de nieuwe cao.