Opvallende gast bij overdracht nieuwe KLM-vliegtuigen

KLM ontving deze week twee nieuwe Embraer E2’s. Een opvallende aanwezige zette de avond extra luister bij in een voor KLM bewogen week.

KLM heeft gisteren twee nieuwe Embraers in ontvangst genomen. De overdracht werd groots gevierd. De aanwezigheid van topvoetballer Memphis Depay maakte de avond extra feestelijk. De aanvaller speelt sinds kort voor de Corinthians in Brazilië; het land van herkomst van de nieuwe vliegtuigen. Memphis Depay participa de entrega de aviões da Embraer para empresa holandesa KLM Cityhopper.



O atacante do Corinthians esteve em São José dos Campos para a cerimônia de entrega dos dois jatos.



Além da participação de Depay, camisas do Timão foram entregues aos convidados.



Marjan Rintel

Hoewel de nieuwe Embraers feestelijk werden ontvangen schitterde Marjan Rintel door afwezigheid. Het komt kort na de presentatie van de dramatische kwartaalcijfers van KLM. De KLM-topvrouw ligt naar verluidt onder vuur van bestuur Air France KLM. Bronnen melden tegenover De Telegraaf dat de positie van de Nederlandse topvrouw allerminst zeker is als het aan Parijs ligt. De lastige positie van KLM en Schiphol in het Nederlandse politieke landschap lijken haar positie ernstig te schaden. ‘De directie blijft te stil over de gevolgen van de voorgenomen krimp van Schiphol en uit zich soms amateuristisch’, aldus een ingewijde tegenover de krant. Ook bij partnermaatschappijen zoals Delta worden naar het schijnt de wenkbrauwen gefronst.

Issues

De Embraer 195-E2 kende een enigszins woelige start bij KLM. Na de introductie stonden de vliegtuigen regelmatig aan de grond. Volgens een woordvoerder van de maatschappij ging het over ‘kinderziektes, die ervoor zorgden dat de toestellen langer niet konden vliegen door inspecties en onderhoud’. Door de complicaties huurde de airline vliegtuigen in van andere maatschappijen, waaronder German Airways, om haar lijndiensten te onderhouden. Behalve van kinderziektes was er ook vaak sprake van motorproblemen. Daardoor hing er soms een ‘stinksokken’-geur in de cabine. Fabrikant Embraer laat weten dat zij samen met KLM en Pratt & Whitney tot een oplossing is gekomen voor het probleem.