SAS-vlucht keert ver boven oceaan om

Scandinavian Airlines (SAS) vlucht SK957, onderweg van Stockholm Arlanda Airport naar Miami International Airport, werd gisteren geconfronteerd met ernstige turbulentie.

Het incident deed zich voor tijdens de vlucht boven de noordelijke Atlantische Oceaan, tussen IJsland en Groenland. Als gevolg hiervan besloot de bemanning om veiligheidsredenen om te keren en het toestel te laten landen op Kopenhagen Kastrup Airport. https://twitter.com/flightradar24/status/1857154719216439464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857154719216439464%7Ctwgr%5E0f75023a72734fc6cceb60bf2d1d9bb29e5ddad8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faviationa2z.com%2Findex.php%2F2024%2F11%2F15%2Fsas-stockholm-miami-flight-makes-u-turn-after-turbulence%2F

Volgens gegevens van FlightRadar24 was de Airbus A330-300 van SAS opgestegen om 12:09 uur lokale tijd. Op een kruishoogte van 35.000 voet, ongeveer vier uur na vertrek, ondervond de vlucht turbulentie, vermoedelijk veroorzaakt door extreme weersomstandigheden in de regio. Het incident werd gerapporteerd door FL360 Aero op X, waar ook beelden van de cabine na de turbulentie werden gedeeld door een passagier. https://twitter.com/Turbinetraveler/status/1857153670317826370

Na de turbulentie besloot de cockpitbemanning, in lijn met veiligheidsprotocollen, de vlucht voortijdig te beëindigen en terug te keren. Volgens Alexandra Lindgren Kaoukji, persmanager bij SAS, is dit een standaardprocedure in de luchtvaart. ‘Wanneer er ernstige turbulentie optreedt, moet het vliegtuig altijd zorgvuldig worden geïnspecteerd. Dat onderzoek kan niet in de VS worden uitgevoerd; het moet in onze thuisbasis plaatsvinden, en in dit geval is dat Kopenhagen,’ aldus Lindgren Kaoukji.

Eerder deze week vond al een soortgelijk incident plaats, toen een Boeing 747-8 van Lufthansa tijdens de vlucht van Argentinië naar Duitsland in zware turbulentie terechtkwam. Bij het voorval raakten vijf passagiers en zes crewleden gewond.