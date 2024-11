A330-piloten zich van geen kwaad bewust van explosie

Een Airbus A330 van Moalem Aviation taxiede op de luchthaven van Beirut (Libanon) toen een raket een gebouw nabij de luchthaven raakte.

Het toestel, dat volgens geruchten op de sociale media te boek staat als EX-30003, arriveerde afgelopen donderdag vanuit Dubai op de luchthaven in Libanon. Daarna maakte de A330 zich op voor een vlucht naar dezelfde stad in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Een woordvoerder van de Kirgizische luchtvaartmaatschappij laat aan persbureau 24.kg weten dat het toestel vracht vervoerde. The plane that was taxiing when the target was hit was identified and later departed the capital safely.



Moalem Aviation Airbus A300B4-203(F) registration EX-30003 flew from Dubai to Beirut and from Beirut to Dubai on November 14.



Geen idee van explosie

Op videobeelden die op de sociale media verschenen, was te zien dat een explosie plaatsvond op circa 100 meter van de luchthaven. ‘Onze bemanning zag rook tijdens het opstijgen en waarschuwde ons’, zegt de woordvoerder. Ze waren zich op dat moment niet van bewust dat het om een Israëlische raketaanval ging. Een dag later, toen dit nieuws naar buiten kwam, realiseerde Moalem Aviation zich dat de rook te wijten was aan de explosie. ‘De bemanning voelde niets op het moment van de explosie.’

A330 stijgt op

Ondanks de explosie reed de A330 richting de startbaan waar het uiteindelijk veilig zou vertrekken. ‘De luchthaven van Beiroet ging niet dicht en bleef zoals gewoonlijk operationeel. Niemand raakte gewond’, aldus de woordvoerder. ‘Ze vlogen vervolgens zoals gepland naar luchthaven van Dubai.’ De luchtvaartmaatschappij stelt nu een onderzoek in en beoordeelt daarin conform de procedures de risico’s. De A330 arriveerde uiteindelijk om klokslag 15:00 uur lokale tijd op Dubai Al Minhad Air Base, een van de luchthavens van de stad die zich ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Dubai bevindt.