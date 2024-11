Bedrijven Schiphol kunnen bezwaar indienen

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt vier afhandelingsbedrijven op Schiphol een boete tot 1 miljoen euro op wegens de slechte arbeidsomstandigheden.

Om welke bedrijven het gaat, is onduidelijk. De arbeidsinspectie laat in een verklaring weten dat de fysieke belasting bij het laden en lossen van vliegtuigen op het platform te hoog is, evenals in de bagagekelders. Hoewel de inspectie vooruitgang ziet, wordt nog steeds niet voldaan aan ‘gezonde werkomstandigheden’. Daarom legt zij maatregelen op.

Dwangsom voor afhandelingsbedrijven

De toezichthouder komt voor de vier met een boete tot 1 miljoen euro. Een dwangsom houdt in dat een bedrag aan de overheid betaald dient te worden als niet binnen een bepaalde termijn voldaan wordt aan de verplichtingen. Op deze manier wil de inspectie bewustzijn en urgentie bij de afhandelingsbedrijven op Schiphol creëren om de overbelasting aan te pakken. De bedrijven kunnen bezwaar tegen dit besluit indienen.

Daarnaast houdt de arbeidsinspectie bij twee andere ondernemingen een oogje in het zeil en treedt op wanneer nodig. Om te toetsen of de overbelasting aangepakt wordt, controleert de inspectie de komende periode of de maatregelen worden nageleefd.

Langer een probleem

De arbeidsomstandigheden op het platform van Schiphol zijn al jaren het gesprek van de dag. Vorig jaar dreigden medewerkers van meerdere afhandelingsbedrijven op de luchthaven met een ‘wilde staking’ in de meivakantie. Ook bij de toezichthouder blijven de werkomstandigheden niet onopgemerkt. In mei dit jaar legde de arbeidsinspectie reeds een voornemen voor een Last onder Dwangsom (vLoD) op. Zij eist dat de bagageafhandeling op Schiphol de komende jaren geautomatiseerd wordt. Tot die tijd dienen de afhandelingsbedrijven de fysieke belasting in te perken middels het inzetten van hulpmiddelen. Werkzaamheden moeten ook afgewisseld worden.