Een geschiedenis van DDA-vliegtuigen en vrijwilligers

‘Gelukkig hebben we de foto’s nog.’ Het is een veel gebezigde uitspraak in relatie met de niet meer in Nederland rondvliegende MD-11, Fokker 70, Boeing 747-406/406BC en nu dus ook de DC-3. ‘Gelukkig hebben we de boeken nog.’ Ook zo’n bekende uitspraak die niet meer alleen van toepassing is op de legendarische machines die KLM en Martinair de afgelopen tien jaar uitfaseerden maar nu dus ook op de Dakota bij de inmiddels stilgelegde DDA. Retro-KLM-kleurenschema’s bij de PBA en de BXA © Paul van den Berg

Met de ondertitel Een geschiedenis van DDA’s vliegtuigen en vrijwilligers laten Coert Munk en Paul van der Horst die het boek Dutch Dakota Association samenstelden, zien dat het hierin niet uitsluitend om de DC-3 draait. De fraaie uitgave begint met een voorwoord van Anne Cor Groeneveld, een van de twee oprichters van de DDA. Onder de kop Let’s cruise into DDA history gaan de beide redacteurs in op de inhoud van het boek. Daarna volgt een verslag van de beginjaren van de DDA, gevolgd door individuele vliegtuighistories van alle machines die de club, die door de jaren heen uitgroeide tot een bedrijf en een heuse luchtvaartmaatschappij, in haar bezit heeft gehad. In integere bewoordingen gaat de aandacht ook uit naar het verongelukken van de PH-DDA in de Waddenzee ter hoogte van Texel. De tweede Dakota voor de DDA © Paul van den Berg Transport van de DDY © Paul van den Berg

De passie en de professionaliteit van de vele professionele vrijwilligers die de DDA-operatie mogelijk maakten voert in veel verhalen de boventoon, evenals het plezier van de passagiers die aan een van de historische vliegtuigen aan boord stapten. Highlights als deelname aan de Great Warbirds Air Display op West Malling, de Colmar-Sion-reizen en de Italië-trip passeren de revue. Dat geldt eveneens voor diverse anekdotes waarbij Ome Ben niet onvermeld blijft, evenals hond ‘Boefie’, het optreden van ‘Brooklyn Seven’ op Nederlands grondgebied en een veteraan die alleen maar tien take-offs met een Dakota had meegemaakt. O ja, hoe zit het ook alweer met die uitklapbare wielen van die Volkswagenbus? Een kwestie van even opzoeken in dit boek over de 42-jarige DDA-geschiedenis. De Italië-trip met de PBA © Paul van den Berg

Interessant zijn zeker de vele pagina’s over het luchtwaardig maken en houden van de machines, inclusief de ontwikkeling van een DC-3-vluchtsimulator. En wie denkt dat enkel de Boeing 747-300 PH-BUK ‘Louis Blériot’ over de weg en het water naar het Aviodrome werd vervoerd, wordt ook uit de droom geholpen. Lege cockpitsectie van de DDZ © Paul van den Berg Afbijten constructiedelen © Paul van den Berg

Wat mist is aandacht voor dat toch wel heel bijzondere moment waarop de PH-PBA ‘Prinses Amalia’ de MD-11 PH-KCD ‘Florence Nightingale’ voorging na de laatste landing ooit van deze zo geliefde driemotorige jet op Schiphol tijdens de Farewell-flights, inmiddels alweer tien jaar geleden. Opmerkelijk genoeg ontbreekt eveneens beeld van de PBA samen met de Catalina PH-PBY ‘Karel Doorman’, terwijl deze beide vliegtuigen toch lange tijd zusterlijk naast elkaar onderdak hadden op Lelystad en de PBA ook bij het afscheid van dat bijzondere watervliegtuig weer van de partij was. Dat de DC-3 het geluid van de vrijheid vertegenwoordigt: ja, absoluut. Maar als ik lees dat een Dakota zich verheft in plaats van opstijgt, een uitspraak die ontleend is aan mijn gezegde over de Boeing 747, frons ik toch echt mijn wenkbrauwen. Grote inspectie van de DDA © Paul van den Berg Great Warbirds © Paul van den Berg

Zelfs voor de luchtvaartliefhebber die het niet zo heeft op het lezen van de uitgebreide verhalen die het nodige aan achtergrondinformatie verschaffen, is het boek alleen al vanwege de vele werkelijk prachtige foto’s (van onder anderen Paul van den Berg en Paul van der Horst) de aanschaf meer dan waard. Als enige voorwaarde geldt dat hij of zij een hart heeft voor historische luchtvaart en al die propeller aangedreven vliegtuigen niet afdoet als vervuilende herrie makende ouwe meuk.