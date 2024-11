Incident in 737 na halfjaar niet vast te stellen

Onderzoekers van de Britse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) weten nog steeds niet waarom vracht in een Boeing 737-400 van West Atlantic losgeschoten was.

Het toestel, registratie G-JMCZ, vertrok 26 april 1:05 uur lokale tijd vanuit Londen Stansted voor een vlucht naar het Schotse Edinburgh. Het vrachtvliegtuig had elf vrachtwakken waarvan er tien in gebruik waren. Tijdens de nadering schoot een container, die op vak B stond en 695 kilo woog, naar voren en botste tegen de wand. Dat resulteerde volgens de AAIB-onderzoekers in een ‘doffe dubbele knal’, blijkt uit het rapport, dat ingezien is door FlightGlobal.

Nadering voortgezet

De piloten dachten in eerste instantie dat de 737 te maken kreeg met een probleem aan de rechtermotor. Daarna gingen zij ervan uit dat er een verschuiving van de vracht had plaatsgevonden. Desondanks had dit geen invloed op het zwaartepunt van de machine. De piloten besloten de nadering van Edinburgh gewoon voort te zetten.

Vracht verschoven

Volgens het rapport troffen de medewerkers een container aan die in plaats van in vak B in vak A stond. Daardoor is het meest aannemelijke scenario dat de vracht niet op de juiste manier vastgezet is. Aangenomen wordt dat de sloten niet vastzaten waardoor de vracht naar voren bewoog toen de 737 startte met de daling. De piloten werden hiervan pas op de hoogte gesteld toen de containers al gelost waren. Daardoor konden onderzoekers niet definitief vaststellen wat de precieze oorzaak van de ‘doffe dubbele knal’ was. Achteraf werd lichte schade aan de wand geconstateerd. De 737 stond de hele dag aan de grond en vertrok ’s avonds weer terug naar Londen Stansted.