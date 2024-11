KLM A330-piloten ‘willen in de buurt blijven’

Een Airbus A330 van KLM kreeg vrijdag vlak na vertrek te maken met een birdstrike die beide motoren trof.

Het toestel, registratie PH-AOA, vertrok afgelopen vrijdag 10:10 uur, een halfuur later dan gepland, vanaf de Kaagbaan (06/24) voor een vlucht naar het Amerikaanse Houston. Echter, na take-off vloog volgens AV Herald een zwerm vogels beide motoren in. De piloten meldden aan de luchtverkeersleiding dat ze ‘trillingen in de motoren hadden’ en dat ze in de buurt van Schiphol wilden blijven.

Klim snel afgebroken

Dat de A330 te maken kreeg met een birdstrike kwamen de vliegers snel genoeg achter, want op een hoogte van 6.000 voet (omgerekend 1.800 meter) braken zij de klim af. Indien bij een birdstrike een grote vogel de motoren invliegt, kan dat voor schade zorgen. De bladen kunnen bijvoorbeeld indeuken. In het ergste scenario kan zelfs een motor volledig zijn vermogen verliezen. Van dat laatste was bij de A330 volgens de berichtgeving geen sprake.

De A330 keerde na een vogelaanvaring terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Snelle terugkeer

Boven de Noordzee maakte de machine een draai naar het noorden. Vervolgens vloog die ter hoogte van Alkmaar weer het land op. Boven Hoorn maakte de A330 een ovale lus waarna die zich opmaakte voor een landing op de Polderbaan (18R/36L). Vaak vliegen vliegtuigen nadat die na vertrek te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden in een holding pattern. Op die manier kunnen piloten meer onderzoek doen naar wat het technisch mankement precies inhoudt en kan brandstof verbrand worden, zodat met een veilig landingsgewicht geland kan worden. De A330 had voor de vlucht naar Houston ongeveer tien tot elf uur aan brandstof bij zich. Het vliegtuig stond echter een halfuur na vertrek alweer veilig aan de grond. Sindsdien is de machine in kwestie niet meer operationeel geweest.