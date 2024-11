Krimp Schiphol bijgesteld? ‘Worden knettergek’

Ook met het nieuwe kabinet heerst er nog veel onzekerheid voor de luchtvaartsector omtrent de krimp van Schiphol.

Hoewel de nieuwe politieke partijen inzetten op een beperkte krimp, kwam Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, deze week met het nieuws dat Schiphol haar vluchten dient te reduceren van tussen de 475.000 tot 485.000 vliegbewegingen per jaar naar 466.000 tot 487.000.

Vlootvernieuwing afgestraft

Dit is veroorzaakt door de nieuwe berekeningen die het kabinet gemaakt heeft. Hierin worden de nieuwe vliegtuigen niet meegenomen, omdat leveringen vertraagd zijn. Veel luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zetten vandaag de dag in op vlootvernieuwing. Zowel KLM als Transavia vervangen komende jaren hun Boeing 737NG-vloot door de Airbus A320/A321neo-familie. De twee maatschappijen ontvingen eerder dit jaar reeds hun eerste exemplaren. Voor hen heeft de mogelijke krimp grote gevolgen. ‘Het is voor KLM onbegrijpelijk dat het ministerie ervoor kiest om lawaaiiger vliegtuigen meer te belasten en de komst van stillere vliegtuigen aanzienlijk lager in te schatten dan de door de sector en onafhankelijke experts, terwijl ze allemaal meetellen in het verminderen van het geluid’, reageert KLM bij De Telegraaf.

Jaren van onzekerheid

In 2021 zou Schiphol aanvankelijk moeten krimpen naar jaarlijks 440.000 vliegbewegingen. Er volgde een hoger beroep waarmee een vluchtreductie van de baan leek te zijn, maar zelfs daarna heerste er nog onzekerheid over dat de luchthaven mogelijk een krimp zou ondergaan. Kortom: het zijn voor luchtvaartmaatschappijen nog steeds onzekere tijden. ‘Wij worden knettergek. Er is geen touw meer aan vast te knopen’, zegt Marnix Fruitema, voorzitter van Barin.