Vliegtuigbeschieting gaat op andere luchthaven door

Een Boeing 737-800 van Southwest Airlines is afgelopen vrijdag op luchthaven Dallas Love Field (Verenigde Staten) vlak voor vertrek beschoten.

Het toestel zou ’s avonds vlucht WN2494 uitvoeren naar Indianapolis International Airport. Het taxiede richting de startbaan toen een kogel op de 737 afgevuurd werd. In de buurt van de cockpit kwam die terecht. Een woordvoerder van Southwest Airlines bevestigt aan FOX News dat de machine schade opgelopen had, maar dat niemand gewond raakte. Het toestel taxiede vervolgens terug naar de gate waar de passagiers de 737 veilig verlieten. De desbetreffende 737 is voorlopig uit dienst genomen. 🚨BREAKING

Plane Struck By Bullet In Texas!

A Southwest Airlines jet has been struck by a gunfire at the Dallas Love Field Airport. Gunshots were reported near Dallas Texas Love Field Airport which caused a bullet to strike Southwest Airlines Flight 2494, which was preparing to… pic.twitter.com/6vpL1luojt — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) November 16, 2024

Tijdelijke sluiting startbaan

De luchthaven besloot baan 13R/31L tijdelijk te sluiten. De politie deed in die tijd onderzoek. Het is voor nu nog onbekend hoe en waarom de schietpartij plaatsvond. Tot dusver is nog geen verdachte opgepakt. Al snel werd de baan weer vrijgegeven waardoor het vliegverkeer minimale impact ondervond.

Vervangend vliegtuig

Southwest Airlines regelde voor haar reizigers een vervangend vliegtuig. De 737 MAX 8, registratie N8858K, vertrok uiteindelijk 23:15 uur lokale tijd vanuit Dallas en arriveerde na een vlucht van één uur en iets meer dan dertig minuten op haar bestemming. Daarmee arriveerde de passagiers met twee uur vertraging.

Meer beschietingen

De beschieting volgt nadat op de luchthaven van Haïti afgelopen week drie vliegtuigen uit de Verenigde Staten doelwit waren. Op dinsdag werd zowel een Airbus A320 van Spirit Airlines als van JetBlue beschoten. Twee dagen later moest een 737 MAX 8 van American Airlines het op dat eiland ontgelden. De Federal Aviation Administration (FAA) vaardigde een NOTAM uit dat de komende dertig dagen niet op Haïti gevlogen mag worden.