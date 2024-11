Delta reageert op route naar Schiphol

Delta Air Lines heeft besloten haar vluchten vanuit Tampa naar Schiphol en vice versa het hele jaar door aan te bieden.

Dat doet de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wegens de sterk toegenomen vraag, laat Ishrion Aviation weten op X. In mei dit jaar kondigde zij aan de route te herintroduceren. De vlucht zou aanvankelijk alleen gedurende het winterseizoen, dat vanaf 27 oktober van start ging, uitgevoerd worden. De uitbreiding is een aanvulling op het partnership tussen Delta en KLM. Reizigers krijgen op deze manier meer overstapmogelijkheden. Schiphol is in Europa een belangrijke hub die met meerdere steden in een groot aantal landen verbonden is. Delta Air Lines route updates:



• Widebody flights return to San Juan (SJU) after a few years with 767-300ERs to Atlanta (ATL) starting December 10



• Amsterdam (AMS) to Tampa (TPA) extended fully to year-round



• The new 2nd ATL to ATH/BCN moved forward from June to May — Ishrion Aviation (@IshrionA) November 16, 2024

Eerste vlucht

Eind oktober vloog Delta voor de eerste keer tussen Tampa en Schiphol en andersom. DL236 vertrekt dagelijks 20:05 uur vanuit de Amerikaanse stad en arriveert na een vlucht van bijna negen uur in de loop van de ochtend op Schiphol. De terugvlucht vangt 12:35 uur aan. Die wordt 16:55 uur lokale tijd op de luchthaven in de Verenigde Staten verwacht. Delta zet een Airbus A330 in. Dit toestel biedt plaats aan 282 passagiers en kent drie cabines: Delta One (34 stoelen), Delta Premium Select (21 stoelen) en Economy (227 stoelen).

Eerdere route

De route Tampa-Schiphol is echter geen onbekende. In 2018 werd deze route eveneens geïntroduceerd. Dit was de tweede bestemming in de Amerikaanse staat Florida die door Delta naar Amsterdam aangedaan werd. Die andere was Orlando. Toentertijd werd deze route tussen Tampa en Schiphol uitgevoerd met een Boeing 767-300. In 2020 werd de vlucht uit het vliegschema gehaald. Vermoed wordt dat dit verband hield met de coronacrisis.