KLM 787 genoodzaakt in buurland te landen

Drukte in de lucht boven San José in Costa Rica. Verschillende vliegtuigen, waaronder een Dreamliner van KLM, konden gisteravond niet landen en moesten noodgedwongen uitwijken.

Air France, KLM, Avianca en meer; vliegtuigen van verschillende maatschappijen probeerden gisteravond te landen op de luchthaven van San José zonder succes. Het probleem zou extreme mist zijn rond de luchthaven in Costa Rica. Ook na meerdere keren rondcirkelen kon niet worden geland. KLM-vlucht 759 zette na een aantal keren rondgecirkeld te hebben eenmalig de landing in, maar deze werd op een paar duizend voet boven de grond al afgebroken.

Daarop besloot de bemanning van de 787 uit te wijken naar de luchthaven van het nabijgelegen Panama. Naast de KLM-vlucht weken ook andere maatschappijen hiernaar uit. Vooralsnog staat de blauwe Dreamliner nog op de grond in Panama en is de terugvlucht vanuit San José van 17 november geannuleerd. KLM-vlucht KL759 © FlightRadar24

Verschillende mensen op het internet grappen door te reageren; ‘Do you know the way to San Jose’, verwijzend naar het bekende nummer van Dionne Warwick uit de jaren zestig. De San José waar Warwick over zingt in het door de vorig jaar overleden Burt Bacharach geschreven nummer ligt echter in Californië. https://twitter.com/flightradar24/status/1858290217599606950?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1858290217599606950%7Ctwgr%5E26ddf7183aeb8cac5cf8aa5c1e03e32734767dcb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fflightradar24%2Fstatus%2F1858290217599606950

Juan Santamaría

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría is de belangrijkste luchthaven van San José, de hoofdstad van Costa Rica. KLM vliegt er alleen in het winterseizoen naartoe. De luchthaven is vernoemd naar Juan Santamaría, de nationale held van Costa Rica. Het is de grootste en drukste luchthaven van het land en de op een na drukste in Midden-Amerika.