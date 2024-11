Schiphol aangewezen als schuldige: ‘Zelf veroorzaakt’

Onder de beveiliging van Schiphol heerst onrust en boosheid nu de luchthaven van start wil gaan met een nieuwe aanbesteding.

In de plannen staat dat het aantal beveiligingsbedrijven teruggeschroefd dient te worden van vijf naar drie. De luchthaven wil drie nieuwe ondernemingen oprichten en daar zelf een belang van 25 procent in krijgen. Hoewel de verandering ertoe dient te leiden dat de arbeidsomstandigheden voor de security verbeteren, lijkt die voor de beveiligers averechts te werken.

Vrees voor andere aanpak

Gevreesd wordt voor enorme veranderingen. Zo zijn de werknemers bang dat zij een nieuwe werkplek krijgen met andere collega’s, roosters en werktijden. ‘Veel beveiligers hebben nu individuele afspraken – schriftelijk maar vaak ook mondeling – over hun inzet, zodat ze hun werk en privé goed kunnen combineren’, zegt Erik Maas van CNV Vakmensen in een verklaring. Bovendien vrezen de security-medewerkers dat de nieuwe werkgever lak aan de afspraken gaat hebben. Dat zou in strijd zijn met het Sociaal Akkoord dat Schiphol en de vakbonden FNV en CNV in 2022 tekenden. Een aantal beveiligers dreigt dan ook een andere baan te zoeken. De FNV en CNV dringen aan op snelle maatregelen. ‘Schiphol heeft dit zelf veroorzaakt.’

Minder concurrentie

Hoewel de beveiligers negatief reageren op de aanbesteding, ziet Maas ook de positieve kanten. ‘Schiphol gaat meer verantwoordelijkheid nemen als werkgever’, zegt hij. Voorheen gingen beveiligingsbedrijven met elkaar massaal de concurrentie aan. ‘Dat is een stap in de richting van onze eerdere oproep om een eind te maken aan de race naar de bodem.’