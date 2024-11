Sleuteloverdracht op Eindhoven Airport

Bouwbedrijf Heijmans en Eindhoven Airport hebben de aannemingsovereenkomst voor de bouw van de uitbreiding van de terminal getekend.

Op Eindhoven Airport is vandaag het startsignaal gegeven voor het project rond de uitbreiding van de terminal van de luchthaven. Tijdens het officiële moment ‘start bouw’ overhandigde Roel Hellemons (CEO van Eindhoven Airport) symbolisch de sleutel van het bouwterrein aan Ton Hillen (CEO van Heijmans).

Het ontwerp voor de uitbreiding is gemaakt door EGM architecten, Iv-Bouw en Peutz. Het bouwproject start met de bouw van de bagagekelder. Over ongeveer een jaar (november 2025) wordt gestart met de bouw van de entreehal. Het hoogste punt van de terminal wordt naar verwachting bereikt in vierde kwartaal 2025. De oplevering van de totale uitbreiding staat gepland voor juli 2027. Het luchthavenproces loopt tijdens vrijwel de gehele bouwperiode door.

Vanaf februari 2027 zijn er gedurende ruim vijf maanden geen vliegverkeer en passagiers op Eindhoven Airport omdat dan grootschalige werkzaamheden aan de start- en landingsbaan plaatsvinden. Van dit tijdvak wordt gebruik van gemaakt voor andere ingrijpende klussen rond de terminal om zo de overlast voor passagiers zoveel mogelijk te beperken.

Groene uitbreiding

In de uitbreiding zijn volgens Heijmans de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwerkt. Zo krijgt het luchthavengebouw deels een groen dak. Dit draagt bij aan wateropvang en isolatie van de terminal. In de kelder komt een waterbassin waar het hemelwater wordt opgevangen. Dat water wordt gebruikt voor de toiletten in de uitbreiding. Op het dak van de uitbreiding van de terminal komen bijna 1.100 zonnepanelen. Daarmee wordt straks jaarlijks ongeveer 363.500 kilowattuur energie opgewekt, dat is circa 40 procent van het energieverbruik in het nieuwe gedeelte van de terminal.