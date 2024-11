Britse raket vliegt

Piloten van de Royal Air Force (RAF) en de Royal Navy krijgen binnenkort een nieuwe kruisraket tot hun beschikking. Afgelopen week vond de eerste succesvolle testvlucht van de SPEAR-raket plaats.

Op het Vidsel-testterrein van BAE Systems in Zweden voltrok zich vorige week de eerste succesvolle test met een nieuw type turbojet-aangedreven kruisraket. De SPEAR werd afgevuurd vanaf een Typhoon-testvliegtuig. Het was de eerste keer dat het wapensysteem vanaf een vliegtuig werd gelanceerd, een belangrijke stap in de ontwikkeling van het programma.

Met een bereik van honderd kilometer kan de raket mobiele en zwaar verdedigde doelen raken. Eenmaal operationeel zal de SPEAR III worden ingezet door Britse F-35B Lightning-straaljagers vanaf zowel landbases als Queen Elizabeth-klasse vliegdekschepen. De F-35B’s kunnen tot acht SPEAR-raketten met zich meedragen

De Britse politiek en strijdkrachten reageren enthousiast. Volgens Maria Eagle, de minister verantwoordelijk voor defensieaankopen en Industrie, betekent de test goed nieuws voor de RAF en de Royal Navy. ‘Deze mijlpaal versterkt niet alleen onze nationale defensiecapaciteiten, maar stimuleert ook de Britse economie door hooggekwalificeerde banen en innovatie te ondersteunen’, aldus Eagle.

Investeringen

De SPEAR maakt deel uit van een breder investeringsprogramma binnen het Britse Ministerie van Defensie. De Britten gaan door de toegenomen dreiging vanuit Rusland de komende tien jaar €7,8 miljard investeren in de eigen wapenindustrie. In de lucht gaat het met name om diverse raketprogramma’s zoals de Brimstone, CAMM, Sea Viper, Sea Venom en Storm Shadow-raketten.