Spirit Airlines aan de rand van de afgrond

Spirit Airlines maakte vandaag bekend dat het faillissementsbescherming heeft aangevraagd. De eerste budgetmaatschappij in de VS heeft het al langer zwaar.

De problemen van de luchtvaartmaatschappij Spirit Airline duren voort. In januari mislukte een geplande fusie van 3,5 miljard euro met JetBlue Airways. Ook had het bedrijf te kampen met problemen met de Pratt & Whitney Geared Turbofan motoren, waardoor veel vliegtuigen aan de grond bleven. Nu lijkt het water echt aan de lippen van Spirit te staan; er is faillissementsbescherming aangevraagd.

Spirit, herkenbaar aan de felgele livery, leed ondanks sterke vraag naar vliegreizen verliezen door hoge kosten. Volgens een rechtbankdocument van maandag liggen de geschatte activa en passiva van de luchtvaartmaatschappij elk tussen de 930 miljoen en 9,3 miljard euro. Spirit heeft een overeenkomst bereikt met zijn obligatiehouders. Hierdoor wordt de schuldenlast van het bedrijf naar verwachting enigszins beperkt. Toch ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Spirit verwacht volgens Reuters op korte termijn van de New York Stock Exchange te worden geschrapt.

Spirit Airlines

Spirit Airlines begon in 1964 als een langeafstandstransportbedrijf en schakelde rond 1983 over op luchtvaart. Het bood vrijetijdspakketten aan naar populaire bestemmingen onder de naam Charter One Airlines en werd in 1992 omgedoopt tot Spirit. De budgetmaatschappij werd populair bij prijsbewuste klanten die bereid waren voorzieningen zoals inbegrepen ruimbagage en stoelreserveringen op te geven.