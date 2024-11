Belgische vliegtuigfabrikant verdwijnt definitief

Een hoofdstuk in de Europese luchtvaartgeschiedenis komt ten einde: Sonaca Aircraft, de Belgische fabrikant van kleine vliegtuigen, wordt ontbonden. Daarmee valt het doek voor de modellen S200 en S201.

‘Het is een triest, maar waardig afscheid van een prachtig avontuur,’ aldus Yves Delatte, CEO van de Sonaca Group, het moederbedrijf van Sonaca Aircraft. In een gesprek met de Belgische zakenkrant L’Echo bevestigde hij het besluit om de Waalse vliegtuigfabrikant te liquideren.

Volgens Delatte was er geen realistische kans om het bedrijf weer winstgevend te maken. Sonaca Aircraft noteerde in 2023 een verlies van ongeveer 900.000 euro. Ondanks de liquidatie vallen er geen ontslagen. De resterende medewerkers hebben een nieuwe functie gekregen binnen de Sonaca Group.

Het einde van Sonaca Aircraft kwam niet onverwacht. Al in mei 2022 stopte de fabrikant met de productie van de S200, een tweezits trainingsvliegtuig. Sindsdien richtte het bedrijf zich uitsluitend op onderhoud en ondersteuning van de reeds geleverde toestellen.

Het bedrijf werd in 2015 opgericht met steun van de Waalse overheid en ontwikkelde de S200, een modern trainingsvliegtuig met een eenmotorige configuratie. De productie startte in 2018, en een jaar later werd de S201, een variant met een moderne glazen cockpit, gecertificeerd.

Hoewel het project veelbelovend van start ging, bleek het model uiteindelijk geen commercieel succes. Vooral de coronapandemie bracht een flinke klap toe. Vliegscholen, een belangrijke doelgroep, zagen hun activiteiten stilvallen en stelden de aankoop van nieuwe vliegtuigen uit. Dit gebrek aan bestellingen bleek fataal.

In totaal leverde Sonaca Aircraft 57 toestellen af, waaronder de S200 en de S200 Pro trainers. Twee van deze vliegtuigen zijn in Nederland te vinden, waar ze in gebruik zijn bij Flight School Teuge op Teuge Airport. De overige exemplaren van het toestel werden afgeleverd in onder andere België, Zwitserland. Frankrijk, Engeland en Turkije. Na de productie van deze vliegtuigen werd de fabriek in Temploux, ten zuiden van Brussel, in mei 2022 stilgelegd.