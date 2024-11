Copiloot ‘Miracle on the Hudson’ met pensioen

Na een carrière van tientallen jaren is Jeff Skiles op 17 november met pensioen gegaan bij American Airlines. Skiles, wereldwijd bekend als de copiloot van US Airways-vlucht 1549 – beter bekend als het ‘Miracle on the Hudson’ – heeft zijn laatste commerciële vlucht gevlogen.

Zijn laatste vlucht vond plaats op zondag 17 november, de dag voor zijn 65e verjaardag. Skiles sloot zijn carrière af met American Airlines-vlucht 87, van Londen Heathrow naar Chicago O’Hare.

Op 15 januari 2009 beleefde Skiles zijn meest memorabele vlucht toen de Airbus A320 van US Airways kort na vertrek vanaf LaGuardia Airport in New York beide motoren verloor door een bird strike. Samen met gezagvoerder Chesley ‘Sully’ Sullenberger maakte hij een ongekende noodlanding op de Hudson River. Dankzij deze beslissing overleefden alle 155 inzittenden.

Skiles had op dat moment al 23 jaar ervaring bij US Airways en een achtergrond in vrachtluchtvaart. Zijn rol in de noodlanding kreeg later extra bekendheid door de film Sully, waarin acteur Aaron Eckhart hem vertolkte. Het duo ontving talloze onderscheidingen, waaronder de EAA Freedom of Flight Award in 2015.

Terwijl Sullenberger in 2010 met pensioen ging, bleef Skiles actief als piloot. Na de fusie van US Airways met American Airlines in 2013 zette hij zijn carrière voort bij American Airlines. In zijn laatste jaren was Skiles gezagvoerder op de Boeing 787 Dreamliner.

Sullenberger feliciteerde zijn collega Skiles op LinkedIn met zijn pensionering en verjaardag: ‘Zoals ik je al vaak heb verteld, had ik geen betere collega kunnen hebben op die bitter koude winterdag op vlucht 1549 of tijdens alles wat daarna kwam. En ondanks dit alles heeft je wrange gevoel voor humor altijd geholpen om zelfs de donkerste tijden te verlichten.’