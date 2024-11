Mag luchtmacht Vlieland blijven bombarderen?

De vergunning die Defensie heeft voor militaire oefeningen op Vlieland, wordt vernietigd. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Nederland maandag. Daarmee staan de oefeningen van de luchtmacht in het gebied, waarvan er momenteel nog één gaande is, op losse schroeven, al lijkt het er niet op dat die op korte termijn worden stopgezet.

De rechtbank besliste maandag in de zaak, die aangespannen was door de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, dat het onduidelijk is wat de gevolgen van de militaire oefeningen zijn voor de natuur. Defensie gebruikt het oefenterrein, de Vliehors Range, al sinds 1948. Ook op dit moment wordt er door NAVO-vliegtuigen geoefend met het afwerpen van bommen, al is deze maandag al stilgelegd in verband met een niet-geëxplodeerde afgeworpen bom. Een deel van de range ligt in een Natura 2000-gebied, wat betekent dat de luchtmacht een vergunning nodig heeft voor het uitvoeren van oefeningen. Defensie en het ministerie van Landbouw, dat over de vergunning gaat, stellen dat er onbeperkt geoefend kan worden, maar de natuurorganisaties zijn het daar niet mee eens.

Zo is er de afgelopen decennia veel veranderd binnen de luchtmacht, stelt de Waddenvereniging. Defensie heeft modernere vliegtuigen en ander materieel, waarvan de effecten op de natuur anders zijn. Zo zou de F-35 veel luider zijn dan de F-16, en zou het geluidsniveau van het nieuwe toestel meer verstoring in de natuur en zelfs gehoorschade veroorzaken.

Volgens de rechtbank heeft het ministerie onvoldoende gemotiveerd dat het modernere materiaal de natuur niet verstoort. Daarom is de vergunning vernietigd, en moet de staatssecretaris er een nieuw besluit over nemen. De oefeningen in het gebied worden in de tussentijd volgens een woordvoerder van Defensie niet stilgezet, meldt Omrop Fryslân.