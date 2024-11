Twee 737’s vanaf Schiphol eenmalig naar bestemming

Gisterenmiddag vlogen twee Boeing 737’s vanuit Schiphol naar Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina.

Het ging om een 737-300 van KlasJet en een 737-800 van de Belgische tak van TUI. Die eerste stond al sinds 12 november op Schiphol-Oost. Gisterenmiddag steeg de machine met aan boord het Nederlands elftal rond 15:10 uur op vanaf de Oostbaan (04/22), de baan die met 2014 meter veruit de kortste van de luchthaven is. Boven Aalsmeer maakte de machine, registratie LY-BGS, een scherpe bocht richting het oosten om vervolgens via Amersfoort en Nijmegen het Nederlandse luchtruim te verlaten. Via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië vloog de 737 Bosnië-Herzegovina binnen. Daar landde die omstreeks 17:00 uur.

TUI-737 er achteraan

Daarnaast vertrok diezelfde middag de TUI-737, registratie OO-TUK, vanaf Schiphol naar Sarajevo. Het is onduidelijk wie aan boord van dit toestel zaten. TUI is in het verleden vaker naar sportevenementen, waaronder de Formule 1, gevlogen. Net zoals het vliegtuig met het Nederlands elftal landde ook dit na ongeveer twee uur in de hoofdstad van Bosnië Herzegovina. Virgil van Dijk and Frenkie de Jong are not part of the squad for our final group stage game against Bosnia and Herzegovina in the #NationsLeague. ℹ️

@RonaldKoeman: “For both Frenkie and Virgil it is better for them to leave the training camp at this moment. That decision was… pic.twitter.com/EPcqG31Aux— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2024

Niets meer op het spel

De twee toestellen vlogen naar Sarajevo, omdat Oranje het vanavond 20:45 uur in het Bilino Polje stadion in Zenica, een stad op circa 70 kilometer verwijderd van Sarajevo, opneemt tegen Bosnië-Herzegovina. Voor het Nederlands elftal staat na de 4-0-zege op Hongarije van afgelopen zaterdagavond niets meer op het spel in de groepsfase van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman laat op het X-account van OnsOranje weten dat aanvoerder Virgil van Dijk en Frenkie de Jong op basis van medische gronden niet met de 737 vanaf Schiphol naar de laatste Nations League-groepsfasewedstrijd vlogen.