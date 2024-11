Delta serveert fastfood in First Class

Delta Air Lines heeft een samenwerking aangekondigd met de populaire fastfoodketen Shake Shack. Vanaf 1 december 2024 zullen eersteklas reizigers op binnenlandse langeafstandsvluchten vanuit Boston kunnen genieten van Shake Shack-cheeseburgers.

Volgens Delta gaat het om een ‘eerste samenwerking in zijn soort.’ In een persbericht liet Delta weten dat de samenwerking in 2025 mogelijk wordt uitgebreid naar andere steden. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat de nieuwe menukeuze is ingegeven door de populariteit van hamburgers onder reizigers. Stephanie Laster, algemeen directeur van Delta’s onboard service, verklaarde: ‘Hamburgers zijn een van de meest bestelde items op onze menukaart. Met Shake Shack kunnen we dit aanbod verder verfijnen.’

De cheeseburgers worden geserveerd met toppings zoals tomaat, sla en Shake Shack’s kenmerkende ‘ShackSauce.’ Deze ingrediënten worden apart van de burger aangeboden, zodat passagiers hun maaltijd naar wens kunnen samenstellen. De cheeseburger wordt verder aangevuld met een Caesar-salade en een pure-chocoladebrownie als dessert.

Shake Shack ziet de samenwerking als een kans om hun producten op een nieuwe manier aan te bieden. Michael Kark, president van Global Licensing bij Shake Shack, noemde de samenwerking ‘een gelegenheid om de gastvrijheids- en eetervaring aan boord te verbeteren.’