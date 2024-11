KLM-topvrouw: ‘Miljoenen Nederlanders de dupe’

In een kritische LinkedIn-post heeft Marjan Rintel, CEO van KLM, haar zorgen uitgesproken over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Rintel waarschuwt dat de voorgenomen krimpplannen van het kabinet een grote bedreiging vormen voor de rol van KLM als verbindende factor tussen Nederland en de wereld.

‘Al ruim een eeuw vliegt KLM naar vele plekken om Nederlanders te verbinden met de rest van de wereld en andersom,’ schrijft Rintel. ‘Maar als we de signalen over de plannen van het kabinet mogen geloven, kunnen we die belofte straks niet meer nakomen.’

De zorgen van Rintel richten zich met name op de mogelijke beperking van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol tot 466.000 per jaar, een aanzienlijke daling ten opzichte van de huidige limiet van 500.000. Ze benadrukt dat KLM miljarden investeert in schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen om te voldoen aan de klimaat- en geluidsdoelen die de overheid heeft gesteld. ‘Deze minister had groot gelijk toen hij zei dat krimp geen doel op zich is. Hij had ook groot gelijk toen hij ons vroeg ons te committeren aan investeringen om schoner, stiller en zuiniger te vliegen. Zo kan niemand een bedrijf runnen,’ aldus Rintel.

De KLM-topvrouw stelt dat deze beleidsrichting niet alleen de luchtvaartsector, maar ook de bredere Nederlandse economie schaadt. Ze waarschuwt voor de mogelijke internationale repercussies van het kabinetsbeleid, waaronder vergeldingsmaatregelen van andere landen. ‘De Nederlandse economie en de miljoenen Nederlanders die elk jaar met KLM en Transavia vliegen worden de dupe van dit jojobeleid.’ betoogt ze.

Rintel sluit haar betoog af met een oproep aan de overheid om de luchtvaartsector te ondersteunen in plaats van te belemmeren. ‘Een welvarend Nederland heeft de luchtvaart nodig.’