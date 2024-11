Oud TU Delft-studenten doorbreken geluidsbarrière 

Twee voormalig TU Delft-studenten wisten een prestatie neer te zetten met hun eigen MK-II Aurora. De machine ging door de snelheidsbarrière heen als eerste privaat ontwikkelde vliegtuig sinds de legendarische Concorde.

Het huidige prototype is vijf meter lang en ging op 12 november op 25 kilometer hoogte voor het eerst sneller dan het geluid. Halverwege volgend jaar moeten eerste vluchten plaatsvinden in de ruimte. Het uiteindelijke doel is een machine van vijftien meter lang en vijf meter breed die satellieten naar de ruimte vervoert. De satellieten moeten vervolgens op eigen kracht versnellen naar een baan om de aarde terwijl het ruimtevliegtuig van de oud TU Delft-studenten terugkeert naar de aarde om hergebruikt te worden. Het vliegtuig start en landt horizontaal.

Het laatstgenoemde is dan ook het meest opmerkelijke aan het voertuig van de oud TU Delftenaren. De machine is geen normale raket, zoals de Falcon 9 van SpaceX. ‘De Falcon 9 van SpaceX is deels herbruikbaar, maar het is nog steeds een traditionele raket die alleen vanaf een raketbasis kan worden gelanceerd. Vliegtuigen moeten ervoor uitwijken. Wij kunnen straks overal opstijgen en zelf uitwijken voor ander vliegverkeer’, aldus Dawn-Aerospace oprichter Wink tegenover NOS.

Polderbaan

Tobias Knop en Jeroen Wink begonnen in 2017 met Dawn Aerospace. Voor een studentenproject aan de Technische Universiteit Delft ontwikkelden de twee een aantal raketten maar ze waren ontevreden met de duurzaamheid ervan. Zo kwam het idee van een ruimtevliegtuig tot leven. Dit toestel zou zelfs vanaf de Polderbaan kunnen opstijgen en op die manier de ruimte bereiken.

Alhoewel, de Polderbaan is niet écht een kandidaat want ‘door de enorme kracht van die raket kan hij snel opstijgen, maar hij maakt heel veel lawaai’, zegt Wink tegenover NOS. ‘Ik kom zelf uit de gemeente Haarlemmermeer. Qua geluidsoverlast is dat geen goed idee.’ Daarom heeft het bedrijf behalve een vestiging in Delft, ook een kantoor in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dawn Aerospace verdient op dit moment geld met voortstuwingssystemen voor satellieten maar in de tussentijd timmeren Wink en Knop hard aan de weg met hun MK-II Aurora.