SpaceX bereikt nieuwe hoogtes

Dinsdag was de langverwachte lancering van de zesde SpaceX-raket daar. Elon Musk lanceerde zijn “Starship” in bijzijn van de onlangs verkozen president Donald Trump. Echter, niet alles ging zoals gepland.

Rond vijf uur ’s middags lokale tijd, vertrok het ruim 120 meter lange-“Starship”-systeem – dat een “Starship”-raket bovenop een “Super Heavy”-booster bevat – vanaf de lancering-installatie in Brownsville, Texas. Het plaatsje ligt aan de oostelijke kuststrook van de zuidelijke provincie en is de vaste locatie voor SpaceX-lanceringen. Bovendien was er een bijzondere gast aanwezig: Donald J. Trump. Elon Musk is sinds het begin van Trump’s verkiezingscampagne veel zichtbaar in de buurt van de onlangs gekozen president.

De “Starship” startte zijn 33 krachtige “Raptor”-motoren op en vertrok richting de ruimte. Spoedig separeerde de “Super Heavy”-booster zichzelf van het bovenstuk en keerde om richting de aarde. SpaceX plande een poging om de booster in de grijparmen – “chopsticks” – op te vangen. Echter, de SpaceX-booster ging de lancering-installatie – “Mechazilla” – volledig voorbij en kwam met een doffe plons terecht in het water.

De vorige keer, een maand geleden, slaagde Musk er wel in het onderstuk van zijn “Starship” in zijn “Mechazilla” op te vangen. Daarmee baarde hij veel opzien, zeker aangezien het de eerste keer was dat Musk het probeerde. Volgens SpaceX had het missen van de installatie te maken met ‘automatische controles van de kritieke hardware op de lancering- en landingstoren, waardoor die de landingspoging afbrak. De booster ging vervolgens over op een geplande uitwijkmanoeuvre en voerde een landing burn uit en landde zachtjes in de Mexicaanse Golf’. https://twitter.com/SpaceX/status/1858988675423772928 Successful ocean landing of Starship!



We will do one more ocean landing of the ship. If that goes well, then SpaceX will attempt to catch the ship with the tower. https://t.co/osFud7XXPo— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024

Nieuwe mijlpalen

SpaceX bereikte toch een nieuwe mijlpaal met de lancering van de raket. De machine wist namelijk voor het eerst in de geschiedenis één van haar krachtige “Raptor”-motoren in de ruimte op te starten. Volgens Garret Reisman, voormalig NASA-astronaut en tegenwoordig werkzaam voor SpaceX, is dat een ‘big deal’. ‘Het zijn kieskeurige kleine beestjes [de “Starship”-motoren, red.] en het is niet zo gemakkelijk om ze aan te steken, uit te schakelen en wederom op te starten’, aldus Reisman tegenover CNN.

Na een vlucht van een klein uur bereikte de raket de andere kant van de wereld. Daar testte SpaceX de limieten van het apparaat waarna het hard in de Indische Oceaan plonsde. Volgens SpaceX-technicus Kate Tice had de raket boven verwachting gepresteerd. ‘Blijkt dat ons “Starship” meer capabiliteit heeft dan verwacht, daarom wilden we dat graag testen.’ With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6— SpaceX (@SpaceX) November 20, 2024