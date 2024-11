Arrestatie op Lelystad Airport

Op Lelystad Airport had een man een wel hele grote hoeveelheid cash mee. Dat kwam hem vervolgens duur te staan.

Afgelopen dinsdag is op Lelystad Airport een piloot gearresteerd nadat er een aan boord van zijn vliegtuig een ‘zeer groot geldbedrag’ werd gevonden. Dat meldt de politie woensdag. Het vliegtuig en de contanten zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt of er sprake is van witwaspraktijken of andere criminele feiten. Volgens een woordvoerder van de politie vloog de man in een ‘klein vliegtuigje’. Over het exacte type van het toestel is niets bekendgemaakt. Vanwege het lopende onderzoek is de nationaliteit van de piloot niet bekendgemaakt, maar bekend is dat het niet om een Nederlander gaat.

Het voorval op Lelystad Airport wordt behandeld door de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). Dit is sinds 1 januari 2024 een van de twee landelijke eenheden van de Nederlandse politie. We hebben gisteren een piloot aangehouden op vliegveld Lelystad. In een vliegtuig werd een zeer groot geldbedrag aangetroffen. Het geld en het vliegtuig zijn in beslag genomen, de piloot is aangehouden en het onderzoek in het kader van witwassen loopt.— Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (@Pol_Exp_Ope) November 20, 2024

Contant geld

Het is in Nederland niet verboden grote contante bedragen te bezitten. Wel zijn er bepaalde regels om witwaspraktijken tegen te gaan. Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt. Ook moet je bij vliegreizen bij de Douane melding maken van bedragen boven dit bedrag. Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000. Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.