Brandweer Schiphol vangt KLM 787 op 

Net voor landing op Schiphol roken passagiers en crew aan boord van een KLM 787-9 een vreemde lucht. Op de luchthaven is het alle hens aan dek en staan hulpdiensten klaar.

De 787-9 van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, registratie PH-BHH, vertrok om 17:39 lokale tijd vanuit Edmonton, Canada. Vlucht KL676 verliep gemoedelijk en rond 08:45 ’s ochtends Europese tijd maakte de crew passagiers gereed voor landing. Omstreeks 09:10, op enkele kilometers van de landingsbaan, rook men iets onbekends aan boord. Het was onduidelijk wat de geur precies was, enkele mensen raakten onwel.

Toen het KLM-toestel de landing inzette, haastten brandweer- en ambulance-wagens zich richting standplaats E77. De machine landde op de Buitenveldertbaan en was binnen enkele minuten aanwezig bij de gate. Passagiers verlieten het toestel via de platformtrap. De Veiligheidsregio Kennemerland liet nadien weten dat er twee passagiers zijn nagekeken in een ambulance. Beiden kampten met klachten maar die waren dermate mild dat ze niet naar het ziekenhuis hoefden voor nadere controle.

De brandweer doet onderzoek naar de vreemde geur aan boord van het KLM-vliegtuig. Vooralsnog troffen zij geen onregelmatigheden aan.

Vreemde geuren

Vreemde geuren komen vaker voor. Oorzaken zijn vaak wijdverspreid en variëren van wasboosters tot elektrische geurtjes tot werkelijke branden in één van de motoren of een oven. Vaak resulteert het in een directe omkeer van een toestel naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Soms kiezen piloten voor een luchthaven verder weg. Dat heeft vaak te maken met de beschikbaarheid of kosten van eventueel onderhoud. Het laatstgenoemde was voor de KLM 787 niet van toepassing omdat de machine zich reeds op enkele kilometers van Schiphol bevond.

Het gevolg van een vreemde geur is vrijwel altijd een grondig onderzoek. Onderzoekers buigen zich dan over wat de geur precies was, of hoe een incident heeft kunnen gebeuren. Een onderzoek leidt vaak tot een toestel dat als gevolg enkele dagen aan de grond staat. Of en hoelang de machine van KLM buiten gebruik gesteld wordt, is niet bekend.