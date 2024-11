El Al heeft de wind in de zeilen

El Al spint financieel garen bij de oorlog in Gaza en het bredere conflict in de regio. De maatschappij draaide een recordwinst en omzet.

El Al Israel Airlines heeft woensdag bekendgemaakt het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt te hebben. De maatschappij draaide een succesvol kwartaal, mede dankzij zijn bijna-monopolypositie doordat veel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vluchten hebben geannuleerd vanwege het conflict in de regio.

El Al profiteert er flink van dat de belangrijkste Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen hun vluchten hebben opgeschort. Het leidde afgelopen kwartaal tot een recordomzet. De Israëlische luchtvaartmaatschappij krijgt echter wel kritiek van klanten in Israël en daarbuiten vanwege vermeende woekerprijzen sinds de Gazaoorlog.

Topvrouw Dina Ben-Tal Ganancia benadrukt dat de tarieven van El Al dit jaar slechts 16 procent hoger liggen en dat de stijgende prijzen wereldwijd worden veroorzaakt door sterke vraag en beperkte capaciteit.

De nationale luchtvaartmaatschappij van Israël, die vóór de oorlog vaak moeite had om winstgevend te blijven, boekte in het derde kwartaal een nettowinst van €178 miljoen, vergeleken met €49,5 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg met 44 procent. Om in die vraag te voorzien breidt El Al haar vloot uit. De maatschappij sloot in augustus een deal met Boeing voor de aankoop van 31 737 MAX-vliegtuigen, ter waarde van €2,38 miljard.

‘El Al opereert al meer dan een jaar in noodmodus en ons doel is ervoor te zorgen dat de luchtroutes tussen Israël en de rest van de wereld open blijven. Dit is essentieel voor het voortzetten van zakelijke, economische en diplomatieke activiteiten in het land’, zei Ben-Tal Ganancia tijdens een persconferentie. Volgens de topvrouw heeft El Al prijsplafonds ingesteld en vaste lage tarieven aanbiedt naar Larnaca, Athene, Wenen en Dubai, waar passagiers verdere verbindingen kunnen vinden.