Hongarije verdedigt luchtruim

Hongarije gaat een luchtverdedigingssysteem installeren in het noordoosten van het land nabij de grens met Oekraïne. Budapest ziet de dreiging van een escalatie van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland als ‘groter dan ooit’.

De Russische president Vladimir Poetin verlaagde dinsdag de drempel voor een nucleaire aanval als reactie op een breder scala aan conventionele aanvallen, nadat de Verenigde Staten Oekraïne toestemming hadden gegeven om Amerikaanse raketten diep in Rusland af te vuren.

Hongarije, lid van de NAVO en de Europese Unie, grenst aan Oekraïne en kijkt bezorgd naar de geopolitieke ontwikkelingen. ‘We blijven hopen dat er zo snel mogelijk vrede komt, via diplomatie in plaats van een militaire oplossing’, zei defensieminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky in een video die woensdag laat op zijn Facebook werd geplaatst. ‘Om echter voorbereid te zijn op alle mogelijkheden, heb ik opdracht gegeven om onlangs aangeschafte luchtverdedigingssystemen in het noordoosten te installeren’. De minister specificeerde niet welke onderdelen van het Hongaarse luchtverdedigingssysteem in het noordoosten worden geïnstalleerd maar meldde ook dat enkele eenheden van het Hongaarse leger in verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht.

Niet alleen een bewuste escalatie van het conflict in Oekraine, waar zo nu en dan door Poetin op gezinspeeld wordt, kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de luchtruimen van NAVO-lidstaten nabij Oekraïne. Ook in de huidige situatie doen er zich soms gevaarlijke incidenten voor. Zo kwamen er eerder al brokstukken van een raket neer in Polen en gingen er onder andere in Roemenië al luchtalarmen af.

Nieuwe raketten

Het Hongaarse leger, dat momenteel een moderniseringsprogramma ondergaat, kocht vorig jaar samen met vier andere EU-landen de Franse Mistral-luchtverdedigingssystemen. In 2020 sloot Hongarije een overeenkomst voor de aanschaf van NASAMS-luchtverdedigingssystemen van het Noorse Kongsberg en de Amerikaanse wapenfabrikant Raytheon Technologies.